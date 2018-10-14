許明財主打交通 林智堅搶親子票

國民黨立委林為洲（左起）、蔣萬安，13日為新竹市長參選人許明財站台力挺。（徐養齡攝）

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中國時報
／新竹報導

大選逼近，各黨參選人無不把握周末向民眾端出政見牛肉，新竹市長方面，國民黨參選人許明財重申當選後要打通兩岸最短的航線「南寮到大陸平潭」，民進黨林智堅則續辦親子劇場，搶攻年輕票源；新竹縣長選情也很熱鬧，民進黨的鄭朝方為原民發聲，民國黨的徐欣瑩暢談女性從政想法和未來規畫。

許明財在黨籍立委蔣萬安、前台北縣長周錫瑋、立委林為洲力挺下端出交通政見，全台距離大陸最近的地區就在新竹，與大陸平潭僅68海浬之遙，直言從南寮港通航僅需1小時40分鐘，年輕人早上赴大陸上班，晚上回家陪家人吃飯，並非遙不可及的夢想。周錫瑋讚許明財是有能力的老實人，斥作秀的人或許能騙到選票，但唯有敦厚、有能力、默默做事的人，才能做出對國家有益的事。

鄭朝方為原民發聲

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，13日出席尖石鄉運動會，他觀察到雨後道路泥濘，人車進出部落不容易，許多原民居住品質不佳，水電等硬體設備跟不上現代化的腳步，認為地方政府不夠重視原民地區，他未來也會著重原鄉的交通建設，涉及原鄉的開發，也會將族人的意見作為重要的依據。

徐欣瑩談女性從政

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩則接受4名新竹女中學生訪問，問題包含徐為何從衛星測量博士踏入政壇、與翁山蘇姬交流對於女權或政治理念有何體會等，徐欣瑩表示，翁山蘇姬是國際知名女性領導人，認為她有理念、勇氣、格局等，在台灣，女性常被視為生養小孩的責任，因此她要打造女性友善環境，從職場、運動、返家路等開始，她也說，新竹縣過去50年都是男性當縣長，期望此次可以創造嶄新局面。

(中國時報)

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