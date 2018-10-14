盧批林建設跳票 中市府反駁

2018年10月14日 04:10 中國時報 張妍溱 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕13日參加北屯區市議員參選人陳成添競選總部成立，針對北屯區國民運動中心、捷運綠線與巨蛋建設未完成，盧秀燕批林佳龍「跳票」；台中市政府則回應「建設都已經在做了！」

盧舉3例批進度慢

盧秀燕指出，3年多前跟中央爭取2億元，蓋北屯國民運動中心，選在北屯區公所對面空地，後來計畫核定、經費也下來，林佳龍上任後，卻沒有施作，最後經費退回中央，北屯運動中心遭撤案。

盧秀燕並說，林佳龍上任時承諾4年內蓋巨蛋，至今巨蛋仍沒完成。當初跟中央爭取捷運綠線經費，但林上任後卻稱6個車站未發包，至今連一半工程都未達成，無法正式通車，她若當選，將讓捷運綠線完工通車。

台中市運動局表示，目前分年編列2億元預算，規畫地點在北屯區細體1用地興建北屯國民運動中心，並編列規畫設計費用及私人土地協議價購經費，預計在明年底工程將發包。

交通局稱提前通車

交通局長王義川則強調，前市府執政時捷運綠線有6個站未發包，導致工程延宕，整體期程其實已調至2022年，市府積極協調與施工，才將工程提前到2020年通車，日前捷運藍線已獲行政院核定。

盧秀燕陣營13日成立農業後援會，吸引逾500名農民到場，氣氛熱絡。盧秀燕提出農業政策四大方向，承諾將解決農業人口老化、農產品滯銷及行銷等問題，提升農業成為1加2加3的六級產業。

拚連任的市議員蘇柏興13日成立十九甲競選總部，蘇柏興表示，74號道路缺乏匝道，他力推「德芳南路北下匝道」，未來還要持續爭取十九甲公墓公園化及大眾運輸工具駛入十九甲。

(中國時報)