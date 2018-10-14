千人友善耕作 老鷹紅豆雙贏

神農獎得主林清源（蹲後排者）教導學童紅豆正確種植方式。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

4年前一場新農業運動，讓紅豆種植間接成就天空老鷹的飛翔，這過程得來不易、也少為人知，屏東縣政府13日於東港鎮一塊1.3公頃的田區，號召千人一起種豆，大人小孩揮灑汗水種下豆仔，順勢推廣產銷履歷的重要性，也盼有更多農友一起響應，為友善種植盡一分力。

農友拚生態顧生計

曾獲得神農獎殊榮的農民林清源指出，幼時老鷹抓小雞的場景歷歷在目，隨著時代進步、這樣的畫面卻默默消逝不見；4年前屏東科技大學團隊在田區發現，農友避免豆苗遭食因此下手毒鳥，鳥屍被老鷹撿拾後也間接成了鳥魂。

林清源獲悉後從田間去找答案，發現原來農友習慣恣意撒下紅豆、再隨性用土覆蓋，不少沒被沙土蓋住的豆子仍在土上，讓麻雀輕易能夠飽餐一頓，也惹得農民厭煩；為此，他改良農機具，將豆子更往土裡埋，試驗後不僅豆苗長得好，農民也不用再去毒鳥。

從4年前的示範田區18公頃，如今契作已達200公頃，遍及萬丹、崁頂及東港，契作每台斤保證收購底價60元，比起去年市價每斤36、37元明顯高出許多。

潘孟安也現場響應

屏東縣長潘孟安也親至現場種豆響應，他強調，老鷹紅豆維持整個生態鏈，未來這片透過全民參與的田區將全程縮時攝影，記錄整個紅豆生長過程，希望用這樣疼惜土地的精神感染更多人，一起響應產銷履歷的生產與消費。

(中國時報)

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