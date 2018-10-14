9旬牽手重披白紗放閃

2018年10月14日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

「牽起手就是一輩子！」北市9旬夫婦黃桂芳、莊美鑾1948年結婚，隔年即遭遇戰亂，兩人一路由廈門逃到香港、緬甸避難，最終落腳台北市士林。夫妻一起經營雜貨店，拉拔8子女長大，13日北市金婚表揚活動，兩人重披嫁紗，雙手始終十指緊扣，感動現場一票人。

北市民政局昨表揚71對結婚超過50年的金婚夫妻，不少爺爺奶奶穿禮服出席，粉紅色泡泡冒不停。台北市長柯文哲致詞打趣說「人在一起久了，就成為彼此的陽光、空氣、水，所以他常說家裡是講愛的地方，而不是講道理的地方」，觀眾笑聲連連。

活動現場不少全家總動員陪同，其中，婚齡高達70年的黃桂芳、莊美鑾在家族4代成員的簇擁下領獎，兩人換上禮服、過程中十指緊扣，閃瞎眾人。黃桂芳家人表示，兩人恩愛的祕訣在於「互補」，爸爸性格嚴肅，媽媽個性溫柔，也許是能走這麼久的最大關鍵。

另外，結婚69年的朱克順、李守婍也大方分享相處訣竅，他們表示，兩人是青梅竹馬，卻因戰亂而分開，最後因緣際會下才重逢，「緣分很難得，牽了手就是一輩子，兩人要走得長久就需要相互體諒！」

北市民政局長藍世聰表示，雖然每對夫妻個性、相處模式都不同，但能深刻感受到金婚夫妻對彼此的愛，也因為經歷過艱困的日子，對於現在所擁有的一切也格外珍惜。

(中國時報)