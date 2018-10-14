馬走遍桃竹苗 營造國民黨大團結

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中國時報
／綜合報導

前總統馬英九輔選馬不停蹄，13日桃竹苗走透透，幫桃園市長參選人陳學聖掃街拜票、和國民黨副主席郝龍斌一起為新竹縣長參選人楊文科竹東競選總部造勢，更到竹南、頭份為參選人加油打氣，營造藍營大團結，「每個地方都是一級戰區，我們一定全力以赴，2018不會贏、2020更難重返執政！」

桃園市長參選人陳學聖、受國民黨徵召參選桃園市議員的蘆竹區長褚春來、及黨提名的議員參選人張桂綿昨在馬陪同下，到蘆竹南農市場掃街拜票，受到民眾夾道熱烈歡迎，把市場擠得水洩不通，2個月來7度訪桃的馬也允諾除了早市之外，10月27日要再來和陳學聖一起「逛夜市」。

面對民進黨「1桃救3市」，馬痛批政治交易本來就不對，更斥蔡英文總統施政政策不斷髮夾彎、人民無所適從，強調過去支持天然氣接受站，但前提一定要通過正式環評，而非政府強過關山，怒斥民進黨：「把我們中華民國建立幾十年的環評制度一夕間整個摧毀掉！」感嘆為了選票政策反覆、非常危險，也大膽預測：「大量使用天然氣的話，電價一定會大漲！」提及以核養綠沒有過關，馬英九感嘆很意外，強調自己不但連署還很支持，「核能跟綠能能夠共存的方式，對台灣來說最好！」

國民黨籍新竹縣長參選人楊文科13日成立竹東競選總部，現場湧入超過1萬人次，高喊一起支持楊文科，竹東鎮長徐兆璋笑言不曾選舉過的楊文科是完全的素人，但像瞎了眼的牛不畏艱難、很有勇氣，國民黨榮譽主席吳伯雄也突然現身，為楊文科送上粽子，祝他包中，希望新竹縣民將選票投給楊文科。

馬英九也到苗栗為參選竹南鎮長的縣議員謝端容和第五選區縣議員參選人徐功凡、頭份市長參選人陳永賢等人加油打氣，籲鄉親挺謝成為竹南首位女鎮長。

(中國時報)

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