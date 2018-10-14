老大媽加持 南瑤宮成立林佳龍後援會

彰化南瑤宮13日成立支持台中市長林佳龍連任後援會，祝福林佳龍（右五）旗開得勝、高票當選。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

彰化南瑤宮13日成立支持台中市長林佳龍連任後援會，並特地將「老大媽」請到競選總部加持。林佳龍表示，台中花博採購在地植栽花卉數量，彰化就超過6成，捷運綠線也爭取延伸彰化等交通建設，讓台中形成四通八達的軌道路網，與彰化形成交通聯合治理，這就是團結力量大的區域合作。

南瑤宮支持林佳龍連任後援會成立，由彰化市長、榮譽總會長邱建富、總會長陳偉成等號召支持者到場，林佳龍、民進黨台中市黨部主委何明杰等均與會，全場高喊「林佳龍凍蒜！」氣氛熱烈。

林佳龍表示，透過中央前瞻計畫，爭取軌道運輸、水環境等重大建設，大台中山手線、捷運交通計畫進行中，爭取捷運綠線延伸彰化等建設，讓台中與彰化交通更便利。在台中從出生至學齡前，就能享受「托育一條龍」服務，市府推動1萬戶社會住宅，幫助年輕人成家立業。

邱建富強調，南瑤宮媽祖廟香火鼎盛，有「彰化媽蔭外方」之名，為台灣中部重點古廟之一，此次將「老大媽」請到競選總部，希望保佑台中，希望台中在林佳龍帶領下持續發光發熱。

拚連任的市議員李天生，13日成立十九甲競選總部，湧入千名支持群眾，現場凍蒜聲不斷。李天生強調，綠營基本盤有限，沒有配票、分票空間，呼籲大家集中選票支持他。

(中國時報)

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