水晶教堂紀念婚禮 見證真愛

2018年10月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

「I Love You！」北門水晶教堂13日舉行一場別開生面的紀念婚禮，主辦單位為慶祝重陽節，特別邀請4對結縭超過30年的佳偶，在親屬見證下穿上西裝、披上婚紗並互道誓詞，婚後多年再說「我愛妳」，重溫當年小倆口的甜蜜滋味，愛意中還有扶持多年的謝意，場面溫馨動人。

北門水晶教堂取得使用執照後委外經營，業者轉型為戶外婚禮廣場，日前舉辦首場婚禮，男方迎娶患病女友，藝人廖峻擔任女方家長，場面感人，再度打響水晶教堂名號，雲嘉南濱海國家風景區管理處統計，上月底婚禮舉行後，迄今觀光人數回溫約2成。

昨日業者規畫重陽節慶祝活動，重頭戲就是在水晶教堂舉辦的紀念婚禮，邀請結婚多年的夫妻見證堅貞愛情，包括市議員侯澄財、北門里長洪光敏夫妻檔都應邀參加，2對佳偶分別結婚55、38年，分別慶祝綠寶石婚及翡翠婚。

經過精心設計打扮，4對「新人」搭著小火車緩緩抵達會場，在親屬及遊客的掌聲下步入水晶教堂，在牧師帶領下互道誓詞，眾人回想多年婚姻生活點滴，「我愛妳」一說出口，還有人感動落下淚來，南市最高齡的市議員侯澄財非常俏皮，連說了好幾次「I Love You」，逗得太太笑得合不攏嘴，孩子們也充滿感動。

雲管處處長徐振能說，鹽分地帶充滿「緣分」，希望水晶教堂的轉型，能為更多人帶來幸福，再一次帶動台南沿海地區的觀光熱潮；業者指出，水晶教堂除做為婚禮廣場外，每周三上午也開放入內拍照參觀，民眾可把握時間前往。

(中國時報)