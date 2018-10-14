立委紛站台 徐榛蔚戰袍加身

花蓮縣長參選人徐榛蔚13日下午在秀林鄉舉辦「愛護台灣、守護花蓮團結誓師大會」，部落事務工作組長聯誼會長游毓秀獻上附有太魯閣族圖騰的「戰袍」。（張祈翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣長參選人徐榛蔚近日全縣走透透拜票，國民黨不分區立委立委吳志揚13日一早也下鄉為立院同事站台，下午則分隊陪同黨內各參選人跑行程拜票，所到之處皆受到民眾熱情歡迎。

「照過來，照過來，花蓮縣長參選人徐榛蔚懇託您的支持！」花蓮市果菜市場一早便人聲鼎沸，攤商叫賣聲此起彼落，相當熱鬧，徐榛蔚服務團隊拿著擴音器，穿梭在果菜市場內，民眾看到兩位立委同時出現，也爭相要求合照，作為廣告行銷的金字招牌。

除幫徐榛蔚拜票，吳志揚午後也陪同黨內其他參選人繼續拜票行程，徐榛蔚則轉往秀林鄉、新城鄉舉辦「愛護台灣、守護花蓮團結誓師大會」，由國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏親授黨旗，再由徐榛蔚頒授戰旗給鄉競選團隊幹部，數百人揮舞國旗高聲吶喊並鳴按喇叭，台下旗海飄揚，氣勢如虹。

立委高金素梅也到場站台，她指出，原住民不需要上對下的照顧，只要合理的資源分配及公平對待，並喊話原民鄉親的需求，放心交給徐榛蔚守護。隨後由並由地方代表贈送附有太魯閣族圖騰的「太魯閣族服戰袍」、「子母刀」，戰袍有象徵戰士出征、必勝的含義，子母刀則是斬妖除魔的意涵。

徐榛蔚在會中再次暢談參選八大政見，具體落實老中青幼的全方位的政策，形塑友善城市，她也說，希望以完整的生命閱歷及在中央問政的經驗，接棒花蓮縣未來4年的發展，未來定不負眾望，完成鄉親的託付。

(中國時報)

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