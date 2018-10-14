高思博為市民創富 黃偉哲秀青春舞台

國民黨台南市長參選人高思博承諾要「依法」幫人民解決問題。（高思博團隊提供）

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中國時報
／台南報導
民進黨台南市長參選人黃偉哲設立的台南城市願景館「青春舞台」，首場由在地樂團「Mr.Ten」演出。（黃偉哲團隊提供）

國民黨台南巿長參選人高思博13日承諾年底就任台南市長後，不但會透過法律專業為過去這幾年台南人民受到的不公不義解套，還將為市民創富，在台南增加10萬個工作機會，以務實態度打造台南幸福好生活。民進黨台南市長參選人黃偉哲設立的台南城市願景館「青春舞台」13日啟動，首場由台南在地樂團「Mr. Ten」擔綱演出，歌迷形容「現場演奏讓人感覺很放鬆」。

高思博不諱言，面對人情世故，技巧、手段他可能不夠強，但是他當過立委，又擔任過政務委員，對運作政府的能力很強，未來就他任市長後就會用法律專業為人民解套。

高思博說，跑遍37區大街小巷，收集滿滿鄉親的心聲，台南人應該要過更好的生活，他是最能扳倒民進黨執政的在野力量，從決定參選到現在，始終如一，請鄉親集中選票11月24日把他送進市政府，換高思博來服務大家，為台南人解決問題。

今年選舉黃偉哲不設立「競選總部」，而是以「台南城市願景館」做為與鄉親朋友交流空間，館內包含文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉和希望家園等台南發展5大主軸，呈現他對市政的願景規畫。

另外，每個周末也會安排「青春舞台」演出，邀請台南在地年輕人組成的團體前來參與，黃偉哲希望，鄉親朋友能在願景館瞭解未來市政藍圖的同時，也能透過一場場藝文演出，陪伴大家一起悠閒享受假日，感受文化府城的氛圍。

(中國時報)

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