乾眼症年輕化 8成5眼瞼腺體萎縮

2018年10月14日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

22歲男子經常使用3C產品，加上長期配戴隱形眼鏡，導致瞼板腺體萎縮，罹患乾眼症。三總角膜專科醫師梁章敏表示，國內乾眼症已有年輕化現象，且8成5以上都因眼瞼瞼板腺體問題所引發，瞼板腺體一旦阻塞、發炎，會導致油脂分泌不穩定，淚水很快蒸發，就會引發乾眼症。

本報昨日與中華民國眼科醫學會、愛爾康藥廠共同舉辦健康講堂，邀請眼科醫師分享各類常見眼疾，獲得熱烈迴響。

「過去大家都覺得乾眼症是淚水不夠，其實問題在眼瞼」。梁章敏指出，淚水由水、油脂及黏液蛋白質組成，任何成分發生問題都會引發乾眼症，其中眼瞼瞼板腺體阻塞、發炎或萎縮，會造成眼睛乾澀、疲勞、緊繃及異物感等症狀，嚴重者甚至會在睫毛出現分泌物及皮屑。

梁章敏表示，臨床上常見患者因熬夜看書、待在空調房、配戴隱眼及濫用眼藥水等因素引發乾眼症，而3C產品的普及也令乾眼症的現象年輕化，成為現代社會的文明病。

「年輕人的腺體構造應該是比較良好的，但卻有年輕人出現腺體萎縮、阻塞的狀態」。梁章敏表示，這名22歲的男子因長期配戴隱形眼鏡、過度用眼，油脂層明顯變少，且眨眼次數不足，因而出現眼睛乾澀的狀況。

過去的診斷多以病人經驗為主，如今可測量眨眼次數，進行透視照相，確認腺體是否正常。

(中國時報)