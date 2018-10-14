苗栗縣立體育場 整建工程啟動

2018年10月14日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣立體育場啟用近40年，看台出現鋼筋裸露、地板龜裂，設施也老舊破損，縣府透過前瞻基礎建設等管道，爭取中央補助及自籌配合款，預定以9000萬經費全面整建，包括修繕環保局臨時廳舍、室內跑道、看台並翻修國際標準跑道等，提供選手優質訓練及競技場地。

縣府指出，體育場自1979年興建啟用，使用近40年，陸續出現看台鋼筋裸露、地板龜裂漏水等問題，縣長徐耀昌率教育處拜會中央，爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲體育署補助4000萬進行內部整修，縣府自籌444萬；另因跑道損壞，再爭取中央補助3600萬、縣府自籌850萬，總工程經費約9000萬。

徐耀昌表示，縣立體育場過去曾辦過縣全民運動會、2009全中運及剛落幕的全民運等，但因年代老舊，尤其環保局舊辦公室更是殘破不勘，內外部都須整建修復，感謝前體育署長林德福大力協助。他期待完成整修後，可提供提供鄉親及選手更優質運動、訓練和比賽場所。

教育處長徐永鴻指出，整建工程將分2階段施工，先進行看台補強及粉刷、環保局舊辦公室回復原室內跑道等，預計120個工作天完成，再接著辦理約須1年的田徑跑道整建工程。整修工程13日在舞龍表演後，縣長徐耀昌、議員胡忠勇、湯維岳、教育處長徐永鴻及體育會總幹事謝鈞拔等人，一起焚香祝禱後動鏟開工。

(中國時報)