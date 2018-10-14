宜蘭免費營養午餐 林姿妙打包票

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

年底宜蘭縣長選戰，國民黨參選人林姿妙喊出「孩子吃飯免錢、讀書免錢」的政見口號，卻遭對手陣營抨擊根本是無法實現的空頭支票。宜蘭縣議會國民黨團13日舉行記者會強調，免費營養午餐是絕對可以實現的政見，怎麼會說是騙局？民進黨如果不會做，就讓有能力的林姿妙來做。

黨團書記長黃定和表示，羅東鎮過去也沒有學生免費營養午餐的政策，林姿妙當了鎮長之後開始推動實施，這項政策如推到全宜蘭縣，1年的經費大約是2億3000多萬元，對宜蘭縣全年度超過200億元的預算來說，不是什麼大問題，縣府也會開源節流，將蚊子館、公共造產等充分運用讓其轉虧為盈、充裕財源，林姿妙絕對說得到、做得到，黃定和並譏諷綠營是「不會駛船嫌溪彎」。

縣議員黃浴沂說，林姿妙年輕時就守寡，深知養育孩子的辛苦，全面推動免費營養午餐是個很公道的公共政策，如果當選之後沒做才叫騙局，但林姿妙絕對有能力、有信心完成這項政見。

「孩子是國家未來的主人翁，如果一個縣長連學生吃飯的問題都照顧不來，又如何能照顧40多萬的宜蘭縣民？」縣議員林岳賢指出，少子化已經是國安問題，光是發給生產補助金無濟於事，民進黨做不到就不妨直接宣布放棄，交給林姿妙及國民黨議會黨團攜手合作完成。

(中國時報)

劉櫂豪端牛肉 饒慶鈴勤深耕 青銀FUN運動 爺奶兒孫同樂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。