宜蘭免費營養午餐 林姿妙打包票

2018年10月14日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭縣長選戰，國民黨參選人林姿妙喊出「孩子吃飯免錢、讀書免錢」的政見口號，卻遭對手陣營抨擊根本是無法實現的空頭支票。宜蘭縣議會國民黨團13日舉行記者會強調，免費營養午餐是絕對可以實現的政見，怎麼會說是騙局？民進黨如果不會做，就讓有能力的林姿妙來做。

黨團書記長黃定和表示，羅東鎮過去也沒有學生免費營養午餐的政策，林姿妙當了鎮長之後開始推動實施，這項政策如推到全宜蘭縣，1年的經費大約是2億3000多萬元，對宜蘭縣全年度超過200億元的預算來說，不是什麼大問題，縣府也會開源節流，將蚊子館、公共造產等充分運用讓其轉虧為盈、充裕財源，林姿妙絕對說得到、做得到，黃定和並譏諷綠營是「不會駛船嫌溪彎」。

縣議員黃浴沂說，林姿妙年輕時就守寡，深知養育孩子的辛苦，全面推動免費營養午餐是個很公道的公共政策，如果當選之後沒做才叫騙局，但林姿妙絕對有能力、有信心完成這項政見。

「孩子是國家未來的主人翁，如果一個縣長連學生吃飯的問題都照顧不來，又如何能照顧40多萬的宜蘭縣民？」縣議員林岳賢指出，少子化已經是國安問題，光是發給生產補助金無濟於事，民進黨做不到就不妨直接宣布放棄，交給林姿妙及國民黨議會黨團攜手合作完成。

(中國時報)