700志工大會師 黃健庭頒獎

2018年10月14日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣第21屆「金馨獎」績優志工頒獎典13日在台東縣立體育館盛大慶祝，共聚集700多名志工，計有鄭素琴等人獲得頒發志願服務工作人員最高榮譽的「金馨獎」殊榮，文化處優秀志工鄭梅玉榮獲「卓越志工榮譽獎章」，台東縣長黃健庭親自頒獎表達對志工們的肯定。

黃健庭授旗給給台東縣政府國際發展及計畫處青年志工服務隊等15支新成立志工隊伍，紅十字會台東支會長尤憲明帶領全體志工進行宣誓。

他也代表全體志工贈送黃縣長9年來印有金馨獎活動照片的馬克杯，並安排水精靈舞團帶領縣長及所有與會貴賓及志工伙伴們共舞。

「金馨獎」是台東縣特別為縣內績優志工所創設的表揚獎項，舉辦至今已邁入第21屆，黃健庭表示，首屆「金馨獎」表揚開始於26年前，為維護志工權益，於擔任救國團工青隊隊長時，建議規劃1套專屬台東縣志工的表揚制度及活動，累計表揚人數高達2,100多人，期間縣內志工團隊從20年前50隊，到今天186隊，3倍多的成長，顯示台東人積極參與服務的熱情和愛心，不落人後。

台東縣政府社會處表示，本次接受表揚的志工共有185位，分別為全國志願服務26位，衛生福利志願服務獎勵63位、台東縣志願服務績優志工96位。

台東縣政府文化處優秀志工鄭梅玉榮獲「卓越志工榮譽獎章」，而志工的最高榮譽金馨獎，由鄭素琴、李秀玉、石秀椿、陳富雄、袁士和、張勝雪、李錦綿、卓沐鑫、黃碧霞、譚生興、施美鳳、蔡秀珠、張文祥、陳(糸秀)惠、呂仁美、蔡祈安、劉桂香等17位資深優秀志工獲獎。

(中國時報)