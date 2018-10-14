林義豐競總成立 宛如動漫偶像見面會

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中國時報
／台南報導

「豐哥！凍蒜！」以非典型手法打響知名度的無黨籍台南市長參選人林義豐13日成立競選總部時，有別於其他選將邀請政壇大咖助陣造勢，林義豐找來矢野杏奈等多位國際知名動漫藝人現身表演並接受粉絲獻花，現場宛如偶像見面會。

今年7月林義豐舉辦的「CRAZY FRIDAY瘋狂星期五國際音樂節」，成功擄獲年輕人的心，也讓他在台南的知名度大增，英文諧音的「虧雞福來爹」更成為他的暱稱。

昨天上午林義豐舉行競選總部成立大會暨政見概念館開幕啟用時，現場除邀請在國際動漫DJ搖滾音樂節表演的國際知名動漫藝人MYTH & ROID、矢野杏奈、HONAMEL、tamu等日系藝人搶先亮相外，全場沒有任何政治大咖上台。不少藝人更操著生硬的國台語，高喊「加油」、「凍蒜」，還比出林義豐的招牌手勢，還有日本粉絲在台下為偶像歡呼加油，讓現場充滿卡哇伊的氛圍。

林義豐強調，他以有限資源，策畫設計一座有目標期程的政見概念館，同時競選總部也設立於此，這是希望向鄉親表達最大誠意，證明他有執行力，絕不會空口說白話，也建議所有想投入台南市長選舉的人都能這麼做，可讓市民知道未來4年的城市將何去何從，如何建設好台南？

林義豐還說，他提出的10大競選政見都是經過審慎評估，即使有些需要較長時間執行，但如果當選一定會在上任後最短期限內，讓人民看到政見逐步；一旦評估4年內無法達成66、7％，30個月一到即自動辭職。

(中國時報)

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