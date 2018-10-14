新世代跨兩岸新領袖的崛起

2018年10月14日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統在國慶文告提出「中華民國台灣」國家定位，希望以此號召國人團結，走出當前困局，但國民黨並不領情，藍營媒體的負評多於肯定，大陸國台辦批判力度也超過以往。但蔡總統的時間已不多，支持度持續走低，九合一選舉選情更顯現民眾不再信賴民進黨。蔡英文的困境，為柯文哲、韓國瑜、侯友宜、鄭文燦等具新世代、跨兩岸願景的新型態政治人物崛起創造了沃土。

國民黨不領情，可能出於政黨惡鬥的慣性思維，也可能選舉在即，沒有支持蔡總統的理由，藍營評論者則聚焦在蔡總統新論述與行動的矛盾，論述喊「中華民國」，行動卻去中國、淡化中華文化，中華民國憲法只是借殼上市。北京更嚴詞批判「充斥兩國論分裂謬論和對抗思維，暴露出配合西方反華勢力遏制大陸的險惡用心。」

蔡總統論述的基礎並沒有錯，能團結台灣2300萬人的，是中華民國遷台以來實行的憲法。這部憲法承續了中華民國1912年臨時約法，於1947年頒布施行，1949年遷台後僅在台灣地區實行。歷經7次修正，這部在大陸制訂的憲法，與台灣住民共同走過解除戒嚴、終止臨時條款、廢除萬年國會；歷經刑法100條抗爭、台獨言論除罪化；廢除國民大會、實現總統直選；從修訂修憲程序、實現公民複決與公民投票；從凍省、健全地方自治到目前的六都選舉，台灣走過國府遷台初期動員反攻時的兵馬倥傯；走過十大建設的經濟成長高潮，也走過退出聯合國和美台斷交的低谷；國人克服了黨外抗爭的民主陣痛、締造寧靜革命的民主化奇蹟。中華民國憲法在台灣一路走來，就是全體國人共同的記憶、情感與團結的最大公約數。

今日所謂的台灣人已涵蓋最早的原住民、明清來自大陸的閩粵移民、1949年隨國民政府來台的大陸軍民，以及最新一波的婚姻移民。台灣是華人社會唯一享有憲政主義「基本人權」與「政黨競爭」地區，幾十年行憲的成果，就是台灣價值最佳的體現。

中華民國和台灣不應該是對立體，企圖更改國號或實現兩岸「一邊一國」，只會造成內部衝突和兩岸對抗，對內自我消耗、對外處境更孤立。對岸批判蔡總統的演說「挾洋自重、升高對立」、「改變台灣地位的分裂圖謀和行徑」，用詞嚴厲，兩年來首見，可見中美關係惡化後，北京對九二共識、一中原則更無模糊的空間，習近平曾稱失去九二共識兩岸關係「地動山搖」，可能成為行動方案。如果蔡政府願意真正以中華民國台灣回歸「憲政一中」定位，就應該在中美之間採取更彈性的應對，兩岸衝突導火線就可能拆卸掉。

國慶文告最受批評之處，在列舉「特定國家」製造散布假消息、非法竊取科技情報，蓄意破壞資訊安全，企圖用各種方式介入選舉，進行滲透、製造亂相等指控；提出這種台灣版「通陸門」徒然激化兩岸對立，而且揚言要從國家安全的高度，嚴懲假新聞，對照民進黨慣常歌頌鄭南榕為爭取言論自由而自焚的義舉，形成強烈的諷刺。

當蔡英文「有能力處理好兩岸關係」承諾破產，出身深綠的台北市長柯文哲卻能接受「兩岸一家親」、「一中原則不是問題」；民進黨桃園市長鄭文燦能抵擋轉型正義，保留兩蔣文化園區，不盲從泛綠追打「兩蔣」，爭取訪問大陸；韓國瑜和侯友宜不約而同強調兩岸和解，都選情大好。他們勾勒的新政治圖像，就是統獨內耗、兩岸對抗必須改變。

大陸經濟快速成長，電商、網路、AI等新科技產業取得全球領導地位，對台灣青年形成強大的吸引力，更是台商無法切斷的市場，兩岸民間交流緊密、利益與共，早已不能將台灣與大陸做二分法切割，更不能讓兩岸重回對抗老路。

不論為追求轉型正義或處理國民黨黨產歷史遺留問題，都必須顧慮法制的嚴肅，不能以臨時性功能委員會和特別法架空法制精神，台灣民主改革成果不能走回頭路。任何政黨都不能藉「國家安全」大帽，企圖強行箝制新聞，讓言論自由走回頭路。

台灣新世代政治人物已逐漸理解，從中華民國憲政體制出發，正視台灣大陸同屬一個中國的歷史事實，終止政黨鬥爭，放棄兩岸對抗、締造合作雙贏，才能團結台灣全體2300萬同胞，共同為兩岸中國人奮鬥。（系列完）

(中國時報)