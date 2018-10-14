2018年10月14日 04:10 中國時報 主筆室

為救選情，賴清德宣布停建深澳。只是若民進黨最後敗選是否又將翻臉續建？從常理判斷機率雖不高，但賴清德的政治信用既已隨能源政策的翻來覆去破產，為讓民眾對能源供應穩定有信心，他是該公開承諾，避免留下續建伏筆。

為兌現2025非核家園，此刻台灣能源政策猶如10個鍋、9個蓋，但政府卻當自己是魔術師，總想以障眼法掩飾能源的捉襟見肘。只是，當政府從台灣不缺電變成不蓋深澳北部會缺電，到今天說有觀塘就夠，請問哪句才是真？或許，賴清德不會接受人民質疑說謊，但從3件事，就可斷定這個人信用有問題。

第一，賴清德曾說深澳採用乾淨煤，不會有汙染。若所言為真，那麼，深澳既環保又可發電，為何要拿藻礁換深澳？

第二，9月25日賴清德在立院備詢被問到電夠不夠用，他說，為達到10%備轉容量，「深澳電廠有存在必要」。為何短短14天，深澳就從有必要變沒必要？是上個月的賴清德說謊，還是現在的賴清德說謊？

第三，觀塘案由來已久，不是今天才蹦出來，按理說無論觀塘或深澳，都是蔡政府追求非核家園的必要選項，缺一不可，怎會突然到今天才發現有A就不必有B？還是說，過去政府對觀塘案的評估報告是做假的？如果不是，那就意味著，深澳根本就沒有存在必要。

請問賴清德對這幾個問題能自圓其說嗎？說1個謊，就得再說99個謊來圓。停建深澳，講白了就是拚選舉，別想拉東扯西掩飾權謀。因此，既然停建關鍵是為勝選，那麼，如果民進黨最後仍敗選，是否又將續建深澳？這個問題，賴清德有責任回答。

(中國時報)