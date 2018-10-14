賴清德說了算？

友善列印
中國時報
主筆室

為救選情，賴清德宣布停建深澳。只是若民進黨最後敗選是否又將翻臉續建？從常理判斷機率雖不高，但賴清德的政治信用既已隨能源政策的翻來覆去破產，為讓民眾對能源供應穩定有信心，他是該公開承諾，避免留下續建伏筆。

為兌現2025非核家園，此刻台灣能源政策猶如10個鍋、9個蓋，但政府卻當自己是魔術師，總想以障眼法掩飾能源的捉襟見肘。只是，當政府從台灣不缺電變成不蓋深澳北部會缺電，到今天說有觀塘就夠，請問哪句才是真？或許，賴清德不會接受人民質疑說謊，但從3件事，就可斷定這個人信用有問題。

第一，賴清德曾說深澳採用乾淨煤，不會有汙染。若所言為真，那麼，深澳既環保又可發電，為何要拿藻礁換深澳？

第二，9月25日賴清德在立院備詢被問到電夠不夠用，他說，為達到10%備轉容量，「深澳電廠有存在必要」。為何短短14天，深澳就從有必要變沒必要？是上個月的賴清德說謊，還是現在的賴清德說謊？

第三，觀塘案由來已久，不是今天才蹦出來，按理說無論觀塘或深澳，都是蔡政府追求非核家園的必要選項，缺一不可，怎會突然到今天才發現有A就不必有B？還是說，過去政府對觀塘案的評估報告是做假的？如果不是，那就意味著，深澳根本就沒有存在必要。

請問賴清德對這幾個問題能自圓其說嗎？說1個謊，就得再說99個謊來圓。停建深澳，講白了就是拚選舉，別想拉東扯西掩飾權謀。因此，既然停建關鍵是為勝選，那麼，如果民進黨最後仍敗選，是否又將續建深澳？這個問題，賴清德有責任回答。

(中國時報)

新世代跨兩岸新領袖的崛起 親美日的環境正在鬆動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。