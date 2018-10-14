親美日的環境正在鬆動

2018年10月14日 04:10 中國時報 王欽

蔡英文在今年的雙十講話中，未如以往對兩岸交流有所著墨，反而以前所未有的直白語言，呼應美國副總統彭斯的演講，由此，蔡政府「親美日遠大陸」的戰略抉擇已不再是外界的解讀，而成為蔡政府的明確宣示。蔡英文的戰略抉擇自然有其依據，但這種依據已經發生了重大變化。

蔡英文上台後一直想方設法迎合美日政府的政策，更期盼美日能加大圍堵大陸的力度，以消解來自大陸的壓力。過去兩年，蔡政府的期盼確實有所實現，日本充當了抗衡大陸的前鋒，在全球範圍內與大陸展開戰略競爭，而美國自從威脅開打貿易戰以來，對大陸的批判調門愈來愈高，隨著貿易戰的愈演愈烈，中美矛盾也大有超越貿易領域，延伸到政治、外交乃至軍事層面的趨勢。

然而形勢發展瞬息萬變，美日在與大陸交手的同時，和解的氛圍已在醞釀。日本先前雖然積極配合美方的戰略，然而川普政府在對日貿易問題上也沒有收手的意思，而且美國也並未給予日本足夠的戰略支持，導致日本在與大陸展開競爭的過程中力不從心，並未從中日競爭中得到好處。

在這種情況下，安倍晉三果斷調整了對中政策方向，中日關係自去年開始快速走上復甦路徑，如今，中日雙方共同宣布，安倍將於10月下旬訪問北京，並與大陸領導人習近平展開會晤，這是7年來日本首相首度專程訪問大陸，其戰略意義不言而喻。

為了中日關係改善的大局不受衝擊，日本已不再操作台灣牌，雖然民進黨政府的各級官員仍然樂此不疲的向日方示好，但日本除了做出姿態性的回應外，再無實質表示。相反，台日之間的核心爭議，日本也毫無退讓的意思，這也意味著台灣很難利用日本為自己抗衡大陸提供充分支持。

近來中美僵局其實已經出現鬆動跡象，美國白宮對外證實，今年的G20峰會上，將安排川普與習近平會面，而就在此之前，美方還曾強硬表示，如果大陸不提出令美方滿意的讓步清單，就不會有川習會。然而事實證明，這些宣示不過是策略性的訛詐。貿易戰不僅未讓美國得利，反而加劇了大陸對美順差，事實上，2000億美元貿易額本身也只是大陸萬億級貿易額的一小部分，不到動搖國本的地步，但大陸卻決心以國運之爭的高度正面迎戰。換句話說，美國也意識到繼續纏鬥下去並非上策，因此傾向於在獲得大陸小幅讓步下，暫時結束雙方的貿易衝突。

雖然中美衝突未來仍將持續，但鬥而不破的局面預期也同樣將延續下去，台灣顯然等不到美方對自己的堅定支持，相反，美方更不願意看到台灣擾亂中美戰略競合的大局。換句話說，台灣對美國的期待與美方對台灣的期待，實際上並無太多交集，台灣與美國在看待大陸的問題上也存在利益不一致的問題。

蔡英文一味地依賴美日的支持並不實際，最終還是得靠自己直面兩岸問題，任何外力都取代不了蔡政府自身的角色。

(中國時報)