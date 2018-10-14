2018年10月14日 04:10 中國時報 羅智強

謊言有三種：一、謊言；二、天大的謊言；三、民進黨「非核家園」。

賴清德「一桃救三市」，折損一個詹順貴，打了蔡英文、鄭文燦選前承諾的臉，再喪失所有環保團體的信任，在民間環評委員不出席抗議之下，慘淡通過觀塘三接站環評。

民進黨政府現在的種種自我矛盾，拆東牆補西牆，歸根究柢，就在「非核家園」上。

什麼是民進黨的非核家園？那是2025年，天然氣發電50%，燃煤發電30%，再生能源20%，而電價還不能大幅上漲。簡言之，就是「非核減煤不漲價」，這就打了深澳電廠一巴掌。

既然要減煤，為什麼還要蓋深澳燃煤電廠？民進黨沒有人回答得出這個問題，只好被人人喊打，當作選舉提款機。賴清德迫於無奈，宣示終止深澳電廠計畫，要用觀塘三接站多餘的天然氣來彌補，早知如此，何必當初呢？

這是因為天然氣的成本高出核能與燃煤許多，用天然氣替代深澳，電價就必須大幅上漲，「非核家園」依然跳票。賴清德現在廢深澳，未來就不得不漲電價，但不廢深澳，眼前的選舉就要大敗，迫於無奈，賴清德必須先向眼前的利益妥協。

但是，難道把手伸入環評，破壞觀塘藻礁，就不會傷害鄭文燦、民進黨的選情嗎；不會讓台灣人民覺得民進黨毫無操守、見風轉舵，眼中只有選舉，根本不在乎政策的專業與對人民的承諾？

會，所以賴清德想要把推動深澳電廠的責任推給朱立倫，說自己只是個「執行者」。只是，2016年政黨輪替的時候，深澳電廠的計畫早就終止了，跟朱立倫有什麼關係？順便問一下賴清德，馬政府的九二共識，你怎麼不執行呢？賴清德這樣的推諉，不只是沒有專業，更是沒有風骨、沒有操守。

機場捷運路線蜿蜒、坡度陡、速度慢，但路線是當年的行政院長游錫堃決定的，馬政府有推給游錫堃嗎？國光石化是蘇貞昌當院長時「大投資、大溫暖」的旗艦計畫，馬政府後來面對環團壓力決定取消，有推給蘇貞昌嗎？ETC的合約是2007年8月，張俊雄院長時期簽定的，營運時民意反彈，民進黨立委還說是圖利廠商，馬政府有要張俊雄出來面對嗎？

執政者要有執政者的擔當，人民給你權力，就要你負起責任，只會推委，那不如下台，讓專業的來！

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)