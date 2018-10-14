2018年10月14日 04:10 中國時報 盧佳宜

中油在7日據傳接獲上層指示，延後發布油價，對外表示，為避免因油價波動帶動物價上揚，各式汽柴油將從8日全面凍漲到年底為止，而中油自行吸收的成本，會在年底之後做調整補回。

既然中油是因為擔心油價波動帶動物價上揚，就來觀察2018年以來台灣物價的波動，1月到9月消費者物價指數（CPI）年增率依序是：0.89%、2.2%、1.59%、2%、1.75%、1.40%、1.76%、1.54%、1.72%，但因為CPI部分項目食物類與能源類，易受短期或偶發事件等因素干擾，造成價格波動大，為了觀察到一般消費物價的變動走勢，就要剔除這些干擾因素，此為核心物價。

因此，透過核心物價，更能掌握物價變動趨勢，1月到9月核心CPI年增率依序是：0.82%、2.4%、1.56%、1.33%、1.07%、1.41%、1.5%、1.36%、1.2%，從數據可看出除了2月時超過2%，其餘核心物價漲幅皆屬溫和，尤其7月之後更是逐月下滑，表示因為擔心物價上漲而凍漲油價的理由其實並不充分。

此外，儘管已進入電子零組件產業旺季，但根據中華經濟研究院及台灣經濟研究院發布的製造業採購經理人指數（PMI）和製造業景氣燈號等指標，台灣製造業復甦欲振乏力，整體景氣發展呈現明顯緊縮。

根據經濟部統計處的資料，106年1至9月公司解散、撤銷及廢止家數15550、全年24943，而107年1至9月公司解散、撤銷及廢止家數已達19677，預估107年公司解散、撤銷及廢止家數將會比106年更多。戴德梁行近日發布不動產市場調查，東區商圈租金開價儘管已較先前下修15%～20%，忠孝商圈店面空置率仍大升3.8個百分點來到7.8%，如將特賣會視為空置，整體空置率更超過1成。就是因為內需不振，店家負擔不起高額租金，才會選擇歇業或轉戰其他商圈，自然不會用高昂價格來嚇跑顧客，甚至還有可能因景氣下滑降價促銷。

中油原擬汽、柴油調漲0.5元，卻突然宣布凍漲，並表示期限執行至今年底止，是因為擔心物價飆漲的理由完全不合理。真正的理由應是蔡政府民調持續不振，擔心影響年底選舉，希望藉著油價凍漲讓民眾有感，減少一點支出。然而，已經行之多年的油價公式，可確實反映油價，若國際原油價格持續上漲，國內油價仍凍漲，將導致中油虧損改由全民埋單，等於拿所有納稅人的錢去補貼實際使用者，違背使用者付費原則，如果施政只為選票，最終受害的還是人民。（作者為國家政策基金會助理研究員）

(中國時報)