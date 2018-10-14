70歲生醫學霸 每科都拿A

70歲的賴聰朗（圖中）碩一班兩學期的成績單，每一科成績都好到令網友驚嘆。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

拿著自己碩士成績單申請「媽祖獎學金」，被網友瘋傳為地表最強、「神級阿伯」的70歲碩士生賴聰朗，在網路引發熱烈討論，他13日再現身完成補件，受理申請的彰化市南瑤宮表示，雖還需再審核，但確定他是廟方發放獎學金47年來，最高齡的受獎學生。

近日有名70歲阿公拿著中國醫藥大學生物醫學研究所的成績單，步履蹣跚走進南瑤宮，向廟方表示想申請媽祖獎學金，當時大家都以為他來幫孫子申請，沒想到竟是他自己，嚇到傻眼！

土木出身 30歲讀大學

有網友將他在廟裡詢問申請資料的照片上傳社群後，有年輕網友汗顏「我突然覺得自己根本垃圾」、「有神、快跪！」也有人說，退休者再進修讀碩博士不稀奇，能拚老命拚到優異成績才真厲害。

1948年生的賴聰朗，與家人同住彰化縣北斗鎮，目前就讀中醫大生醫所碩士班二年級，他秀出成績單說，1年就修完碩士所需學分，打算再攻讀博士班。

父、妻癌逝 學醫救人

賴聰朗工專時期學土木工程，出社會後先在榮工處服務，參與國內十大建設中的6項，也曾遠赴中東協助阿拉伯興建機場跑道，10年前從北捷退休。

賴聰朗30歲時才讀大學，也曾自學函授，取得美國大學環境工程博士學位。因目睹父親、第一任妻子相繼罹癌過世，才決定重新學醫、研究癌症，希望能救人。

仔細看他的成績單，生硬的醫學課程，碩一上還有幾科拿B；碩一下學期科科都拿A，還有高等奈米生物醫學、專題討論和轉譯基因體醫學特論三科拿到A+。

他笑說，一開始讀的很吃力，兄長也唸他讀書讀到發瘋了。但他不怕丟臉，都到圖書館找答案，看書、也看人，問完坐左邊同學、再問坐右邊，從不懂問到懂，不會、學到會為止。

(中國時報)

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