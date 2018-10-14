梅開3度活力旺 62歲參選鎮長

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中國時報
／彰化報導

賴聰朗擔任工程師公務員40年，不只是超強老學霸，他的人生也令人嘖嘖稱奇。他曾有過3段婚姻、育有5子2女，求新求知的動力卻更甚年輕人，學歷比兒孫還要高。2011年員林鎮長補選，當時62歲的他也興致高昂參選，每天自己開宣傳車、上街發放面紙文宣，僅獲559票落敗。

真的是人生七十才開始！賴聰朗說，退休後曾在員林買了棟法拍屋收藏一些物品，除依靠退休金生活，也會務農。但4年前採摘竹筍時，不慎在竹林裡摔落山谷，傷及脊椎、從此行動不便。

學工程出身的他，學涯、職場一路都是聰明過人且順遂，年老再度進修除了想救人，也想為自己、為老人們爭一口氣。不過資訊科技進步太快，年輕同學用手機查資料，他卻還是在圖書館用老方法。這次是兒子告知南瑤宮有媽祖獎學金，才逕自詢問並申請。

據了解，賴聰朗讀的是中國醫大生醫所一般生碩士班，原本只考取備取，因前後4位獲錄取考生放棄就讀，他順利遞補考上。實際上，他還不是班上「最年長學生」，另1名高齡83歲的同學，才真的是「老同學」。

去年，本報也曾報導78歲田中鎮民陳炳松，自台電退休後每天到小鎮圖書館自修，靠著自學以榜首之姿，考取大葉大學電機系博士班，這些老學霸都是活到老、學到老的最佳示範。

(中國時報)

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