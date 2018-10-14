台日星打詐團 20嫌犯落網

2018年10月14日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

踢到鐵板！台灣輸出的詐騙集團流竄全球，在警方近年積極與各國警方合作打詐下，海外詐欺犯也難逃法網。刑事局分與日本、新加坡警方合作，首度破獲一個在日本架設電信詐騙機房，後來潛逃回台的詐騙集團；星國也逮獲3名出面取款的台籍車手。警方強調，將持續與各國進行情資交換與合作，擴大掃蕩目標，讓境外嫌犯無所遁形。

刑事局局長信箱今年6月接獲檢舉信，指有台籍嫌犯在日本愛知縣西尾市架設電信詐騙機房，專騙大陸民眾，國際科立刻透過駐日聯絡官將情資提供日本警方，由雙方共同偵辦。

警方調查，該機房藏身在廢棄工廠，日方6月底出動大批警力前往攻堅，但發現已人去樓空，惟從屋內仍殘留濃厚煙味，研判嫌犯剛倉皇逃逸。日警除從現場菸蒂等物品採集DNA生物跡證，也清查入出境資料，將十多名可疑台嫌資料交由我方追查。

警方發現，這群台嫌潛逃回台後，有些人轉往他國繼續行騙，經向上溯源，查出27歲男子黃瑞鋒是詐團幕後金主，表面雖無業，卻住在3000多萬元的豪宅，出入都以跑車代步，行事極為謹慎，不僅指揮28歲夏男等人到愛知縣管理機房，也在台中經營水房，幫多個詐團洗錢。

專案小組日前攻堅，將黃嫌等17人拘提到案，嫌犯情急撕毀帳冊等資料、破壞電腦內檔案企圖滅證，但都被警方拼湊還原。另查扣台幣及其他外幣合計177萬5000元；手機、點鈔機、網路相關設備等贓證物。

黃嫌坦承出資500萬找人到日本成立詐騙機房，但不到一個月就被抄掉。警方初估這段期間詐騙得手近千萬；17名落網嫌犯中，有6人是從日本逃回台灣避風頭，大多是管理幹部。訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

就在刑事局今年12月將首度派駐警察聯絡官到新加坡前，星國警方和我方，本月12日合作逮捕3名假冒大陸公安的台籍車手。新加坡警方11日接獲當地民眾報案，表示接到自稱是大陸公安的電話，稱他涉及跨國詐騙案，須將帳戶存款交付監管，被害人依指示先後交付新幣172萬，約台幣3868萬元。刑事局國際科獲報幫忙比對後，星國警方逮捕了出面收取贓款的26歲男子潘品任、24歲男子吳振杰、孔聖傑，據星國媒體報導，3嫌若被判有罪，恐被判5年徒刑及罰款。

(中國時報)