兒慶生變往生 單親媽悲泣別丟下我！

2018年10月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中東勢區驚傳2名國中生溺斃，慶生變往生！5名東新國中三年級學生，13日到東蘭路沙連溪校栗埔橋下烤肉慶生，不會游泳的楊姓學生因下水撿鞋而溺水；會游泳的邱姓同學勇敢救人，卻不幸雙雙溺斃，楊母幾近崩潰淚喚兒名「不要丟下我啊！」令人鼻酸。

據同行學生表示，楊姓同學本月22日生日，有人提議提早幫他慶生，5人相約一起到溪邊烤肉戲水，楊、邱兩人結伴到上游，不會游泳的楊因下水撿鞋，疑因腳抽筋不慎溺水；會游泳的邱趕緊跳下水救人，邱四肢疑被楊抱住，2人先後浮出水面，後來就往下沉、不見人影，他驚恐之餘趕緊打電話求救。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，13日中午12時獲報2名國中生溺水，由於沙連溪校栗埔橋下方深潭約3公尺，潛水人員以氣瓶潛入水中搜救，下午2時許，在距離落水點10米處找到2人，救上岸時已無生命徵象，緊急送東勢農民醫院搶救，仍宣告不治。

「你回來啊，不要丟下我！」溺斃的2名國中生均是單親，楊母中午接到噩耗後趕到醫院幾近崩潰，她抱頭痛哭，不敢相信愛子已離她而去，聲聲呼喚兒名，並大聲哭喊「你又惹我生氣、你怎麼這樣對我！」

從事資源回收的邱父說，兒子乖巧，學校有安排他打工洗腳踏車，孩子有跟他說要和同學去烤肉戲水，不料竟發生悲劇，他難過沒教導兒子如何自救及救人。

警方調查，溺斃的14歲楊姓、邱姓學生是同班同學，東新國中校長林雨蓁難過表示，2人在校是乖巧學生，邱對社會科有興趣，在班上還擔任歷史小老師，也擔任校內交通志工，協助同學上下課時的交通安全，上學比同學早到，下課比同學晚走，在班上人緣好又熱心。出事後，附近許多同學都到場幫忙找人，遺憾失去兩位好同學。

(中國時報)