張信哲眼泛紅「最好的自己」獻北京

2018年10月14日 04:10 中國時報 許雅淳 （北京傳真） 報導（北京傳真）

張信哲昨在台上賣力開唱，服裝造型相當特別。

許雅淳

張信哲13日起一連2天在北京凱迪拉克中心舉辦「未來式」世界巡迴演唱會，暌違多年重回大型舞台的他，昨晚情緒激動，眼眶泛紅地對台下粉絲們說：「再次站在舞台上，距離上次快要3年的時間，我想藉這個機會告訴你們，我已經把自己調整到最好的狀態。」

昨張信哲穿著帥氣金色大衣開唱，並以經典代表作〈愛如潮水〉揭開序幕，昨一連換6套華服，治裝費粗估500萬元。他表示自己要求完美，演唱會砸下重本，只為不斷呈現最新、高端的演出，坦言：「接下來巡演要用唱遍全球的方式攤平成本，只為把最好節目呈現給粉絲。」

演唱完〈寬容〉後，他問歌迷能否先讓他換衣服，「你們不介意我在台上換吧？」隨後背著觀眾立即換衣，台下粉絲大喊：「脫掉！」讓他笑說：「什麼脫掉啦，不要亂喊。」

2萬名歌迷捧場

今年適逢他出道30年，也是他第11套世界巡演，51歲的他為在演唱會有好表現而積極瘦身，不僅在台北家中後山勤慢走、練歌，到開唱前夕更接受重量訓練，並忌口吃辣，身高173公分的他，現在體重62公斤，一口氣減掉6公斤，十分有毅力。

他昨一連唱24首曲目，包括〈愛就一個字〉、〈相信相依〉、〈寬容〉、〈白月光〉及收錄《歌時代Ⅱ》黑膠專輯的粵語歌〈一生所愛〉等，讓歌迷大飽耳福。2場演出共吸引2萬名歌迷捧場，總成本8000萬台幣，票房約近億元。

(中國時報)