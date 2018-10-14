神話紅吱吱攻蛋 甜嘴撩粉

2018年10月14日 04:10 中國時報 李承陽 報導

韓國男團始祖、也是最長壽偶像組合「神話SHINHWA」，出道20周年的紀念巡迴演唱會「2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT」，海外巡迴的第一站就來到台北，13日晚間首登台北小巨蛋，現場8000人朝聖，吸金2500萬。這也是該團第5度在台開唱。

一開場Eric、李玟雨、金烔完、申彗星、前進、Andy共6人從天而降，穿著紅色西裝帥氣亮相，唱跳〈All Your Dreams〉、〈Super Power〉、〈Your Man〉，其中金烔完撩粉語錄大噴發：「你們吃飯了嗎？你們的家在哪？我的家就是你們的心！」

加碼唱中文歌

中場6人換上第二套條紋襯衫，坐著深情演唱〈In the Air〉、〈L.U.V〉，唱著唱著團員李玟雨竟在舞台上調戲Andy，頻頻拉他領帶並露出曖昧眼神，更直接讓Andy躺在他身上甜蜜裝睡，假裝親對方臉頰一下，其他團員拉Andy的腳、幫他蓋被子，整個在舞台上玩開了。通過中文檢定考試的金烔完，現場還加碼清唱中文歌〈月亮代表我的心〉讓歌迷一飽耳福。

演出籌備1年

神話這次攻蛋與團隊精心籌備超過1年，帶領12位樂手、12位舞者及近100位工作人員浩蕩來台，演唱會場面規格全面升級，一行人12日晚間抵台，並沒有安排其他行程，養精蓄銳準備台北場表演，經紀公司僅表示：「神話很喜歡台灣，台灣有很多好吃的東西，下飛機後工作人員有特別準備小籠包，很好吃。」

(中國時報)