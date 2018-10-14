孟耿如歌手初體驗 佼佼嚴挑毛病

2018年10月14日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

朱俐靜昨一身俏麗為演唱會揭幕。

陳勢安、朱俐靜、許書豪、蕭秉治（廷廷）、孟耿如等14組歌手13日為「Taipei Walker生日演唱會」輪番獻唱，從戲劇跨界歌壇，下月即將發片的孟耿如，昨唱2首新歌，包括由男友黃子佼（佼佼）作詞的〈幸福離島〉。她出道以來首次挑戰Live演唱，近期在家瘋狂練歌、唱了不下百次，至於演出前佼佼是否加油打氣？孟耿如笑說：「他對我可是百般的嚴苛啊！唱得不好會直接說『難聽死了』！」

孟耿如透露在家唱給佼佼聽時，他會仔細挑出問題，還說：「妳叫身邊的人要對妳說實話，唱得不好要講。」相當嚴格；她昨坦言首次以歌手身分登台心情緊張，「還好我看不清楚他們（歌迷）的臉，心裡想著『把今天當成我是來演一位女歌手』。」

朱俐靜性感唱跳

連續6年擔綱壓軸的陳勢安，重感冒兩周日前剛痊癒，昨飆唱〈壞掉的大人〉等歌High翻全場，他透露上月19日一早起床發現自己因感冒嚴重失聲，臨時推掉活動還到醫院打了2次點滴，笑說：「那時候才發現，沒聲音的陳勢安簡直是個屁。」此外，朱俐靜小露香肩纖腰，性感唱跳〈其實沒聊什麼〉揭幕，而活動滿檔的許書豪，一連獻唱〈蓋亞的心跳〉等歌，近日將推出與新北市溫泉節合作的新單曲。

(中國時報)