Jolin風火玩美 仙女系Out

蔡依林以GUCCI黑白撞色外套帥氣登上時裝周舞台壓軸。（蘇蔓攝）

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中國時報
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賴琳恩嬌豔開場現身，反光短褲打造性感視覺。（蘇蔓攝）
林嘉綺穿上喜愛的印花圖紋Leonard新裝，俐落有型。（蘇蔓攝）
劉以豪以簡單的汪俐伶WANGLILING灰色休閒裝，襯托陽光氣質。（蘇蔓攝）

第一屆台北時裝周13日晚於信義區登場，這次首創的信義區封街大秀以「時尚現在式怎樣」為主題，除集合賴琳恩、劉以豪、林嘉綺、莫允雯、李毓芬與鬼鬼等20名藝人秀紅毯時尚外，也邀請金曲歌后艾怡良、嘻哈歌手蛋堡等帶動聽覺震撼，最後還有重量級時尚女王蔡依林（Jolin）壓軸站台，見證星光時尚力。

常受邀參與國外大秀的蔡依林，受訪時以俐落的牛仔外套搭配短皮褲與過膝長靴；她表示現在對時尚元素的選擇難以形容，「已經不喜歡仙女掛的東西了，比較愛好火象、風象類的元素。」自稱昨天的搭配「性感又個性」，很有火元素的風格。她也常從時尚秀中尋找音樂靈感，發掘工作中可使用的作品。

首發出場的賴琳恩，搭配台灣設計師汪俐伶WANGLILING銀色長披肩，並小心機地穿了有反光效果的短褲，在陰雨的晚間小露性感美腿。180公分的林嘉綺穿巴黎蕾歐娜（Leonard）印花披肩現身，再拉長近200公分的身高視覺感。

劉以豪服裝藏玄機

同樣穿搭汪俐伶WANGLILING品牌的劉以豪，以簡單的灰色運動裝扮詮釋休閒感，設計重點在發光的水波線條，在夜晚也不低調；他主演的新片《比悲傷更悲傷的故事》11月底即將上映，劉以豪表示太緊張不敢看完，剛在釜山影展遇到颱風，心情有點「浪漫」。

(中國時報)

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