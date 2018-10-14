台紀錄片《潰爛》凝視苦難獲獎

2018年10月14日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

第23屆釜山影展13日閉幕，上午宣布得獎名單，台灣導演洪子健執導的公視紀錄片《潰爛 癒合 掩藏》拿下BIFF最佳紀錄片獎。洪子健說：「很高興，感謝釜山影展的肯定。」可惜他昨正巧要搬家，加上14日紀錄片在台北有放映活動，因此無法到場。

《潰爛 癒合 掩藏》聚焦日本731部隊二戰時期在大陸四川投下生化武器的歷史事件，洪子健關注此議題逾12年，該片並非清算日軍惡行，或質疑大陸面對受難者時背後的政治算計，而是以人本角度出發，超越民族主義，靜靜凝視掉入苦難深淵而無法自拔的人們。評審團認為，該片對未知故事的深刻研究和貢獻及探索人類困境的勇氣，都是獲獎原因。

釜山影展走過動盪

以往年度演員獎多為一男一女，今年破例把獎給了2位女性，由《瑪姬》新生代女演員李珠英、《我們的身體》崔嬉序風光奪得。評審團認為，李珠英透過簡單角色讓人看到她對表演的潛力與熱情，崔嬉序的表演則在觀影者心裡留下不散的餘暉。

釜山影展歷經前幾年的政治性報復、影人抵制，到現在李庸觀復職擔任理事長，影展主席Jay Jeon表示走過3年動盪，影展氛圍已完美恢復，市場也因此復甦，今年共有來自79國、324部作品入選，亞洲電影公司也有911間參與，比去年多了38％。但參與人數不如預期，只吸引19.5萬觀眾到訪，較去年下降10％。

(中國時報)