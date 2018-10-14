《東離劍遊紀2》開播慶獎不停

人氣角色凜雪鴉劇照明信片刻畫出角色傲氣。圖片提供霹靂國際多媒體

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霹靂明信片套組已開始販售。　圖片提供霹靂國際多媒體

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》開播慶！「2018東離總動員」已全面啟動，即日起至12月31日，將從大霹靂高雄旗艦店到台中店，接續到台北店接力展開東離明星木偶迷你巡迴展，每月推出不同的強檔新品，還有優惠好康一棒接一棒，整季不停歇。

位在高雄夢時代的旗艦店，10月活動期間展出的木偶有蠍瓔珞、諦空、殺無生、嘯狂狷，首賣商品則有《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》一、二季的電競滑鼠桌墊，以及Q版超級英雄棒棒糖、飲料杯提袋，還有劇照明信片套組。

FB打卡買一送一

餐飲區亦有東離限定活動，只要個人FB打卡標記東離展偶任一角色，送餐飲區買1送1券（全品項餐飲買1送1），更加碼推出東離限定餐點「東離Q萌土司」跟冷泡茶，且消費飲料、套餐即贈送東離角色偶圖杯墊，送完為止。

此外，在日本最大的動漫周邊連鎖店「安利美特」台北店，也可以買得到東離相關周邊商品，同慶新劇開播，於店內展出明星木偶凜雪鴉與殤不患，還有可愛的霹靂人形物語JP娃凜雪鴉、JP娃殤不患、JP娃丹衡。

安利美特更推出「《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》× animate cafe」主題咖啡，活動將於17日中午12點，在animate cafe台北出張店正式開跑。本次咖啡屬台灣原創企畫，日本的Gratte專門店也將引進舉辦，但主題飲品是台灣限定。

(中國時報)

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