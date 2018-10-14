米凱莉變藝術家推個人品牌

2018年10月14日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

米凱莉與中信資產管理公司、台灣彩券董事吳春台育有8歲兒子，婚後生活低調的她，近年重心轉往藝術圈發展、潛心作畫。她的畫風以大自然為主題，反映生活現實面，用色大膽瑰麗，個人風格強烈，這2年在北京、重慶、成都展出後有不少畫迷，已被大陸列為當代新生代藝術家，下周將到江蘇宜興展出2幅版畫，下個月則受邀到倫敦藝術博覽會參加聯展，聲名遠播。

米凱莉昨透露，累積作品後將推出個人品牌，延伸出限量周邊商品，如絲巾、雨傘、親子裝、寢具、壁紙、壁磚、餐具等，「其實每次的展覽，主要希望讓更多人看到我的作品，我不在意賣不賣，聽到大家喜歡才是我最開心的事。」

她先前帶兒子到歐洲進行藝術文化之旅，雨中排隊進倫敦大英博物館，也在巴黎跟街頭藝人買了2幅畫，花數千元卻買到複製品，令她印象深刻。

兒遺傳藝術細胞

米凱莉的兒子遺傳她的藝術天分，母子曾一起參展，她說自己是獨生女，很懂得家裡只有1個小孩的寂寞心情，於是最近帶了一隻喜馬拉雅貓回家陪兒子，兒子以小大人口吻說：「現在有我，妳就不寂寞了，我有貓陪我也不寂寞了。」兒子心疼她作畫辛苦，鼓勵她多出去走走或找朋友逛街，她笑說：「那成本太高了。」醉心於作畫之餘，偶而拍戲是她最佳放鬆方式。

(中國時報)