三二行館 白松露入辦桌菜

2018年10月14日 04:10 中國時報 劉育良 報導

菲力牛排佐白松露，香味撲鼻。（三二行館提供）

白松露無法人工培育，價格不菲。（三二行館提供）

五彩拼盤色彩鮮豔，象徵團聚的吉祥氣息。（三二行館提供）

烏骨雞湯以西式手法熬煮而成，湯鮮味美。（三二行館提供）

來自義大利阿爾巴的頂級白松露，今年已悄然來台，開出了每1公斤、25萬台幣的首波市場價，和去年開盤價不相上下，其香氣、口感、品質也等同去年水準，如此嬌貴身軀落腳三二行館，開始長達兩個多月的白松露季節。 跟隨廚師父親學經驗 白松露天然養成，產量多寡全靠天氣狀況而定，在阿爾巴所產的白松露，一年大概也只有2000公斤左右，換算下來每位義大利人也只能分到0.05公克，物稀為貴可見一斑。頂著全球最昂貴食材尊榮，白松露入菜時不能有過多料理過程，刨下數片和料理搭配，一盤菜約略4公克白松露，是最引人入勝的搭配方式。 正因如此昂貴，如何讓白松露和其他主菜同盤時，不搶主菜口味、卻又能保有白松露特有味道，拿捏全靠主廚的經驗。主廚Jimmy和白松露交手多年，今年，他不以西餐料理當主角，轉以台灣的辦桌躍上餐桌，歐式料理和台菜並陳，展現與眾不同的新料理手法。 選擇以辦桌入菜，著眼於Jimmy的成長背景。他出生在辦桌的「總鋪師」世家，父親和兄長都是專業的總鋪師，從國中起便隨父親到處舉辦流水筵席，耳濡目染下，甚至在國中畢業就能獨立完成一桌好菜，他從「觀察」了解辦桌精髓：「一開始從洗碗、打桌、切菜、顧蒸籠等基本功做起，慢慢開始才能站在爐台邊負責調味，一步步學習父親的獨門絕活。」時間累積經驗，他覺得這些馬路邊的美味，不僅是家傳口味和精神，更是深刻蘊含了台灣文化特色。 自己的有感，讓他在西餐料理30多年後，決定在今年以過往對「辦桌」所學，轉化為精緻的歐式料理，「料理初心」蘊藏了他對父兄家學的傳承，以及對台灣味的發揚，一道道辦桌菜端上西餐餐桌，在品嘗美味之際，更是人味。 烏骨雞清湯回味記憶 於是，在Jimmy的構思下，讓最傳統的辦桌菜，成了此時到年末的主菜，如烏骨雞清湯、五彩拼盤、紅蟳燉飯、特級菲力佐松露風味骨髓，老菜新吃，讓年長的饕客回味了過往吃辦桌菜的記憶，也讓年輕一代的饕客，從飲食中了解何謂辦桌菜，口味的傳承，也是世代交替的傳承。 雞在辦桌菜中象徵了「起家」之意，遵循這樣的傳統精神，就以烏骨雞清湯打頭陣，以歐式料理手法呈現烏骨雞燉煮出清澈雞湯，除了西芹、洋蔥外，還加入紅棗、枸杞這些不會出現在西餐中的素材，添增台灣味。而五彩拼盤，匯聚各種食物，琳瑯滿目的色彩中呈現了「結合」的喜氣，如甜蝦搭配魚子醬、櫻桃鴨搭配鴨肝和蘋果泥、蝦夷蔥和香煎的鮮魚、北海道生食級的干貝結合烏魚子泥、依比利豬肉配上菌菇凍，老元素新做法，感動了味蕾。 傳統菜中的紅蟳米糕，三二行館給了新名字「紅蟳燉飯」，一隻紅蟳的身體肉和米粒燉煮，點綴蟹黃、蟹鉗肉，等於每份燉飯中就用了一整隻最肥美紅蟳。上菜後，現場刨下的白松露紛飛，撲鼻而來的是濃郁深沉的芳香，幸福感油然而生，是一道富有台灣精精神的歐式料理。當然，精擅西餐的Jimmy主廚展現絕活，將三分熟的菲力牛排，搭配白松露，吃起來口感鮮滑，牛骨髓更未牛排增添香、嫩、滑。三二行館「傳承。白松露精粹」套餐，每套5800元起，更多訊息可洽（02）6611-8888或官網www.villa32com。

當全世界最高檔食材白松露，遇上了台灣傳統的「辦桌」美味，是單一口感的昇華和延續，中、西兩大美食領域滋味，在饕客口中巧妙的結合後激發。

三二行館年度餐會盛事，「傳承。白松露精粹」在秋風已起的時序展開，白松露飄洋過海來台，主廚陳溫仁（Jimmy）巧手，將嬌客入味，讓古早辦桌菜登上時尚舞台。

(中國時報)