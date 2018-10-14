仁濟院慶重陽 帶長輩吃好料聽嘻哈

2018年10月14日 04:10 中國時報 報導陳曉銘

林明成董事長（小圖）鼓勵長輩多向外走走，活動身體、現場500位長者享用重陽佳餚。

據今年內政部指出，台灣已正式步入「高齡」社會，老年人口總數達到14％，位列亞洲第3，超英趕美的人口老化速度令人惶恐，老年人口的關懷與照顧也就更加重要。台北仁濟院每年為獨居長輩舉辦的歡慶重陽戶外活動，今年正式步入第8個年頭，今年仁濟院特意帶長輩前往濱江水果批發市場，由志工帶領長輩走出戶外重溫過去逛市場的樂趣。

活動當天除發放消費券讓長輩可在濱江果菜市場愉快購物外，中午也在5樓一郎日本料理餐廳設下豐盛宴席，邀請長輩們舉杯歡度重陽。現場邀請民視節目《台灣那麼旺》的挑戰歌手林娜和衛冕關主陳思瑋到場為長者獻唱，更請到今年在金曲獎上證明「台灣早就有嘻哈」的不老歌王劉福助演唱，搭配莊敬高職同學的勁歌熱舞為整場活動帶到最高潮，由年輕人的無限創意搭配高齡者的不自我設限，激發出無限的可能性。

設立身心活化站

台北仁濟院董事長林明成強調，台灣已步入高齡社會，長輩們也更能思考到自己照顧自己的重要性，台灣也該學習歐美「生活就是復健」的概念，讓長者能一直保持過去生活的型態，身體才會健康、活化，也鼓勵長輩多外出走動。林明成董事長除了陪同老人家們歡樂用餐、欣賞精采表演之外、更為每位長輩們準備了紅包現場一一發放，讓每位長者都感受到暖暖的愛與關懷。

注重長輩照顧的仁濟院，也對於長照政策與志工的培訓格外重視，不僅將對獨居老人的服務擴大到淡水，中正等區域，也設立身心活化站，提供給長輩更多課程可以學習，第一線的志工人數也是節節攀升，除了人數，素質方面仁濟院也持續提升，廣納各界的意見，加強志工的教育訓練與素質，讓志工成為長輩生活中無處不在的小天使。

仁濟院舉辦重陽敬老活動已邁入第8年，從本來的萬華區，逐漸擴展到大同，中正區，如今參與的長者已達到500人之多。除了每年重陽敬老的大型活動，仁濟院平時也藉由志工定期到府關懷，年節送暖、安排小型聚會、舉辦活化課程等，建立社會連結、幫助獨居長者認識朋友，鼓勵他們走出戶外、讓長者們藉由活動串聯起來，不只歡樂，更加健康，林明成董事長也呼籲，長輩們多出來活動身體，與朋友聚會，參加活動，才是維持健康、保持活力的不二法門。林董事長表示目前仁濟院的關懷老人活動雖然大都集中在北部或五都，但未來會慢慢的擴大到全國。

(中國時報)