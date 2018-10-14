類風濕性關節炎 免疫系統鬧叛變

由《中時》與類風濕性關節炎之友協會合作舉辦之講座，吸引民眾參加擠滿場地。

友善列印
中國時報
報導林周義

我國共有600萬人受關節炎所苦，其中，有「不會死的癌症」之稱的類風濕性關節炎盛行率占0.4～0.8％，患者的關節紅腫、疼痛，最終導致變形，病因在於免疫系統的叛變，T、B淋巴細胞叛變後進入關節搞破壞，造成發炎、變形。為響應10月12日世界關節炎日，本報與類風濕性關節炎之友協會合作，於6日舉辦類風濕性關節炎健康講座，吸引超過200人響應。

北醫風濕免疫科主任張棋楨表示，患者早上起床時會感覺關節僵硬、腫脹、疼痛，並在觸摸關節時感覺溫暖，也會出現皮膚發紅、皮膚下風濕性結節的症狀；在全身性症狀中，則包括疲勞、食慾不振、體重下降、貧血、肌肉痛或輕微發燒。

關節疼痛影響生活

類風濕性關節炎患者有8成的人發病於35～50歲間，女性比男性多2倍，半數患者在1年內產生蝕骨現象，7成患者在3年內在X光上可見關節侵犯，而關節功能的喪失則出現在前2年內。因初期症狀不明顯，曾有患者延誤治療，造成不可逆的變形狀況。患者也可能伴隨其他併發症，包括乾眼症、鞏膜炎、肺纖維化、包膜炎、心肌炎等。

許多人因關節疼痛，無法正常生活，甚至失業。據統計，類風濕性關節炎患者平均1年失去30個工作天，且半數以上患有憂鬱症。與比一般人相比，壽命平均少10～15年，若伴隨併發症，死亡率則是其他患者的2倍。臨床上常見許多人都在關節變形時才就醫，張棋楨建議，發現關節腫起、僵硬，或疲勞、食慾不振、體重下降等症狀，持續4～6個星期，就應至風濕免疫科報到，以利及早治療。

(中國時報)

仁濟院慶重陽 帶長輩吃好料聽嘻… 生物製劑治療可改善病情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。