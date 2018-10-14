類風濕性關節炎 免疫系統鬧叛變

2018年10月14日 04:10 中國時報 報導林周義

我國共有600萬人受關節炎所苦，其中，有「不會死的癌症」之稱的類風濕性關節炎盛行率占0.4～0.8％，患者的關節紅腫、疼痛，最終導致變形，病因在於免疫系統的叛變，T、B淋巴細胞叛變後進入關節搞破壞，造成發炎、變形。為響應10月12日世界關節炎日，本報與類風濕性關節炎之友協會合作，於6日舉辦類風濕性關節炎健康講座，吸引超過200人響應。

北醫風濕免疫科主任張棋楨表示，患者早上起床時會感覺關節僵硬、腫脹、疼痛，並在觸摸關節時感覺溫暖，也會出現皮膚發紅、皮膚下風濕性結節的症狀；在全身性症狀中，則包括疲勞、食慾不振、體重下降、貧血、肌肉痛或輕微發燒。

關節疼痛影響生活

類風濕性關節炎患者有8成的人發病於35～50歲間，女性比男性多2倍，半數患者在1年內產生蝕骨現象，7成患者在3年內在X光上可見關節侵犯，而關節功能的喪失則出現在前2年內。因初期症狀不明顯，曾有患者延誤治療，造成不可逆的變形狀況。患者也可能伴隨其他併發症，包括乾眼症、鞏膜炎、肺纖維化、包膜炎、心肌炎等。

許多人因關節疼痛，無法正常生活，甚至失業。據統計，類風濕性關節炎患者平均1年失去30個工作天，且半數以上患有憂鬱症。與比一般人相比，壽命平均少10～15年，若伴隨併發症，死亡率則是其他患者的2倍。臨床上常見許多人都在關節變形時才就醫，張棋楨建議，發現關節腫起、僵硬，或疲勞、食慾不振、體重下降等症狀，持續4～6個星期，就應至風濕免疫科報到，以利及早治療。

(中國時報)