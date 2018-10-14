生物製劑治療可改善病情

2018年10月14日 04:10 中國時報 報導林周義

北醫風濕免疫科主任張棋楨推估，國內應有約13萬類風濕性關節炎患者，但被登錄的數據卻只有5、6萬人，若放任不管，骨骼的變形是不可逆的狀況。類風濕性關節炎之友協會執行長張玲瑗表示，自己多年前發病時，醫學較不發達，關節變形無法挽回，如今已有生物製劑，若及早治療，患者仍可重返工作崗位，維持正常生活。

「生物製劑並非化學藥物，而是一種從細胞提煉而成的免疫球蛋白。」張棋楨表示，T、B淋巴細胞在接收訊號後叛變，並釋放許多發炎激素，在關節內攪動，而生物製劑的功能就在於找到抗體將發炎激素消滅，或將T、B淋巴細胞殺死。

類風濕性關節炎傳統採類固醇、非類固醇抗發炎藥及抗風濕藥物治療；類固醇能快速消炎，吃久了卻會導致骨質疏鬆、月亮臉、腸胃不適等；非類固醇抗發炎藥則會導致腸胃出血（目前已改良）；抗風濕藥物除效果較慢，也會影響腸胃和肝功能。

健保規定，患者需先進行傳統藥物治療，若經6個月仍無效，即可採全額給付的生物製劑治療。目前已有不須搭配傳統藥物治療的生物製劑，透過阻斷介白質（IL-6）與受體的結合，達到抑制發炎狀況。研究發現，單獨使用生物製劑反應率超過9成，長期追蹤持續用藥可長達5年以上，得以避免傳統藥物嘔吐、掉髮、腹瀉等副作用。

(中國時報)