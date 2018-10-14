機器人競賽桃園巨蛋別苗頭

圖片提供桃園市政府

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中國時報
報導張羽萱

AI（Artificial Intelligence）機器人是現今的潮流趨勢，「AI TAOYUAN-機器人大賽×觀光工廠×新創嘉年華」將於10月19日至21日在桃園巨蛋和田徑場熱鬧展開，集結工業4.0發展的精華，首創「陸、海、空、創客」四大領域，打造亞洲最盛大全能機器人國際邀請賽，超過1400組隊伍參賽，針對38個競賽項目互別苗頭，展現AI創意的堅強實力。

活動期間還有備受期待的萬人工作坊，將舉辦72場DIY體驗，包括太陽能發電小車、3D列印筆等，打造Maker Party。而桃園觀光工廠無論質量均高居全國第一，活動現場將有高達26家觀光工廠及產業文化館齊聚一堂，食衣住行育樂通通有，一次體驗桃園產業觀光、文創特色及在地美食。

五大主軸預覽創業趨勢

桃園啟用多處青創基地，培育人才，新創嘉年華將有150組攤位展現新創特色，透過人工智慧展區、虛擬實境展區、物聯網展區、創客展區及技轉研發區五大主軸，讓大家瞭解創業潮流趨勢。活動資訊可上網搜尋「全能機器人」，或上官網（https://sites.google.com/view/2018tirt）查詢。（桃園市政府廣告）

(中國時報)

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