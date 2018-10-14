「醫療大未來論壇」探討新趨勢

2018年10月14日 04:10 中國時報 報導郭子綺

圖片提供photoAC

報名掃一掃

台灣的醫療科研水準斐聲國際，不僅照護國人健康，相關技術與設備更直接輸出海外，為台灣賺進外匯，同時也是促進民間合作，建立國民外交的利器。

關注台灣醫療產業未來的發展與競爭力，《中國時報》舉辦「醫療大未來論壇」，將於10月25日（四）假中國文化大學推廣教育部大夏館登場。論壇邀請衛生福利部、亞東醫院、元智大學、南山人壽等多位來自產官學界專家發表專題演講並共同與談，探討未來醫療政策規畫、產業策略、技術研發、保險規畫等民眾關切的醫療議題，歡迎民眾踴躍報名。

高度發展的資訊科技型塑現代人日常生活，近年在AI人工智慧、Big Data大數據等資訊網路技術的快速發展下，全面改變了人們生活，尤其在醫療照護領域，尖端技術的應用及導入，未來的「醫療」將以超越目前想像的方式呈現，提供人們更便利、更精準、更全面的保護與照顧，同時也將對政府醫療政策、醫院照護營運模式、長期照護規畫及相關金融產品的變革及發展，帶來深遠的影響。

面對未來巨大的變革，單憑醫療界一己力量不足以克竟全功，需要納入與電子、電機、保險與其他不同產業跨域整合，以創新思惟打造全新的醫療解決方案與應用場景。此外，政府與學術界的力量也需積極動員，檢討現今仍存在諸多限制的相關醫療政策與法規，逐步走向合理寬鬆，形成有利醫療產業應用發展的好環境，以因應未來的變革。

《中國時報》「醫療大未來論壇」，規畫「醫療產業近況與相關法規」、「預防與照護雙管齊下新觀念」、「智慧醫院推動與規畫」及「精準投保規劃與投資理財」等議題，包括衛生福利部業管單位主管、亞東紀念醫院影像醫學科賴彥君主任、元智大學工程學院謝建興院長以及南山人壽產品發展暨精算陳維新副總經理都將出席與會，共同探討醫療產業現況、法規、智慧醫院乃至個人醫療保險規畫等全方位議題，為建構健全醫療環境與未來醫療產業獻策。

本論壇免費參加，邀請對醫療服務未來發展及智慧醫療產業有興趣者踴躍報名。報名專線：（02）2308-7111轉6889/6893， 報名網址：https://goo.gl/DkFSGh。

(中國時報)