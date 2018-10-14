台灣人壽e富保顧老年生活

2018年10月14日 04:11 中國時報 報導楊閔惠

全球低利率及物價通膨快速的環境下，勞工首當其衝，台灣低薪因素加上年金改革，不論勞工、公職人員應提早做好安穩退休準備，據內政部之平均年齡65歲勞保被保險人請領老年給付統計指出，其平均請領老年給付金額僅約新台幣107萬元，加上國人平均壽命約85歲推算，則尚有20餘年的退休生活需度過，老年給付恐無法保障退休後生活所需，讓人有退不得的窘境，利變年金險即是在低利率環境、獲利穩健風險低可保退休的不錯選擇，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）網投商品「e富保」利變年金險詢問度高，繳款方式簡易線上即可刷卡，以目前宣告利率2.76％最受網路投保族青睞。

估計到2050年，台灣65歲以上老人人口將占超過3成，成為超高齡社會，該準備多少退休金才夠晚年生活？若一般勞工，退休主要收入來源為勞保與勞退金，以現行退休後每月生活費約佔退休前平均薪資（即所得替代率）5至6成，單以勞保老年給付來計算，若平均投保薪資為新台幣4萬5800元，所得替代率為21.3％，每月可領新台幣9797元，僅能勉強求溫飽，無法支應20年間物價通膨所需及其他費用。

以現行政府的保障，不論是勞保或國保，均僅保障基本經濟生活。台灣人壽網投商品「e富保」及「金利high」利率變動型年金險，皆以穩健收益風險低為基礎，透過宣告利率複利與時間的累積，確保老年生活有穩定的現金流，推出以來備受網民高度關注及討論。

台灣人壽為感謝廣大保戶支持，即日起舉辦週年慶回饋活動，鼓勵民眾為自己的退休生活提前規畫，活動期間購買網路投保年金險，可併同去（2017）年十月以來購買保費累計計算，達指定門檻可加碼抽頭獎涵碧樓Villa雙人住宿一晚、貳獎GoPro攝影機；投保其他險種還能周周抽千元禮券、累積件數加碼還可抽多項好禮，詳情請參考活動網站：https://goo.gl/sHCSvN，或上網搜尋「台灣人壽網路投保大回饋」。

(中國時報)