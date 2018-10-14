聯手王鵬傑 全聯冠軍麵包出爐

2018年10月14日 04:11 中國時報 報導王儒哲

王鵬傑親自前往北海道挑選製作全聯Read Bread麵包的原料。圖片提供全聯

雪白之戀生乳捲。圖片提供全聯

北海道乳酪蛋糕。圖片提供全聯

夢之力吐司。圖片提供全聯

十勝雙層乳酪蛋糕。圖片提供全聯

北海道雙重起士燒。圖片提供全聯

為搶攻每年600億元的烘焙商機，全聯繼甜點品牌We Sweet陸續與Hershey’s及辻利抹茶等知名大廠合作、創銷售佳績並引發市場關注後，再宣布麵包品牌Read Bread也首度與2018世界麵包冠軍王鵬傑師傅合作，以世界級的技術為消費者開發全聯專屬的冠軍麵包。

為呈現冠軍級麵包的品質及口感，王鵬傑遠赴北海道，親自挑選適合台灣消費者的十勝小麥，以及提供日本天皇御用起司的農場所生產的起司等頂級食材，製成北海道起司系列麵包。第一波共計有13個品項，8個品項為門市販售，5個品項為預購商品。

年銷麵包2815萬個

包括特選北海道小麥品種「夢的力量」做成「夢之力吐司」（4入／215g／包／48元）提升吐司柔軟綿密口感，還有以濃厚北海道十勝乳霜入餡的「雪白之戀生乳捲」（2入／120g／盒／65元），已配合雙十購物節於10/10～11/22全面升級開賣，預計可創造逾5000萬的業績。北海道起司季第二波將於11月2日登場，還會有多款北海道小麥做成的夢幻麵包。

全聯的麵包和甜點類商品近年以50～60％的幅度快速成長，2017年全聯麵包加吐司的年營業額超過6億元，麵包年銷售額達2815萬個，是全台吐司銷量最大的通路，門市吐司品項多達12款，其中以白吐司、厚片吐司、麥香吐司、鮮奶吐司最受青睞。由於全聯的吐司具價格優勢，是許多餐飲業者的大宗購買首選通路，2017年賣出的吐司超過1600萬條，總高度可疊出約6286棟台北101。

除平價吐司之外，全聯原本就另有GOLD金選高級系列吐司，2016年起由曾獲日本TBS 2013美食大賞冠軍的日本職人児玉圭介負責監修，以5倍水份、6小時熟成製作工法，創造超越湯種的奢華口感。為提供消費者更多高質感商品，全聯今年特別邀請到奪下2018法國世界麵包大師賽藝術麵包項目冠軍的王鵬傑，一起研發全聯獨家系列產品，並使用價格比一般小麥高上3～4倍的北海道小麥，在使用原料上再做升級。

(中國時報)