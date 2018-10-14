伊萊克斯進駐百貨公司吸客

2018年10月14日 04:11 中國時報 報導郭隆富

國內廚電龍頭台灣櫻花，帶領瑞典百年廚電伊萊克斯布局百貨通路有成，今年3月起陸續於全台5間新光三越進駐百貨直營櫃，成功打入B2C市場，開拓中高階消費族群新客源，讓消費者可便利體驗全球米其林餐廳愛用的頂級進口廚房電器配備。

日前為歡慶第5家直營櫃信義A8旗艦專櫃開櫃，特別邀請國內料理界頗具盛名2大名廚牛排教父鄧有癸、法式料理南霸天簡天才出席「伊萊克斯×絕世雙廚 極品料理雙重奏」活動，現場亦邀請到有甜心廚娘之稱的藝人安妮出席，一同親身體驗伊萊克斯廚電魅力。

伊萊克斯與新光三越趁此次A8館樓面改裝，於7樓設置伊萊克斯廚電旗艦店，更於同樓層打造LIFE KITCHEN互動體驗料理空間，全品項皆採用伊萊克斯廚電。台灣櫻花總經理林有土出表示：「未來將持續洽談更多百貨據點，透過多元的通路，提供消費者體驗伊萊克斯廚電卓越的產品，並透過更便利的消費方式，帶動百貨聚客力，刺激銷量。」

台灣櫻花表示將積極規畫相關百貨通路活動，與消費者近距離互動，除百貨櫃點外，全台北、中、南皆設有伊萊克斯廚電體驗館。為回饋廣大消費者的支持12/31前伊萊克斯廚電推出周年慶活動，系列產品9折起，更加碼超低門檻滿額贈！

(中國時報)