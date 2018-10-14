泰斯卡40年單一麥芽威士忌

Talisker泰斯卡40年單一麥芽威士忌，售價10萬元。圖片提供帝亞吉歐

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中國時報
報導王儒哲

來自蘇格蘭斯凱島（Isle of Skye）現存最古老的威士忌酒廠，融合火山島地貌的險峻和大西洋的凜冽，孕育出泰斯卡（Talisker）威士忌鮮明海洋性格，曾獲傳奇冒險小說《金銀島》作家史蒂文生讚譽為「烈酒之王」。泰斯卡以齊全酒款經典之作泰斯卡10年，高年分18年、25年及風格鮮明的Storm、Port Ruighe蘇格蘭單一麥芽威士忌等，長時間蔚為威士忌行家品味海洋風味的第一首選。

今年，泰斯卡更將時光逆流，嘗試從酒廠檔案文獻中找尋靈感、回溯1900初製酒用桶工藝，發表全新酒款：在雪莉桶中熟成的《泰斯卡Bodega酒窖系列－40年蘇格蘭單一麥芽威士忌》，保留泰斯卡標誌性的雄偉壯麗海洋風味，並融合西班牙雪莉的甜美風格。

《泰斯卡Bodega酒窖系列－40年蘇格蘭單一麥芽威士忌》是酒廠目前於全球發行最高年分、也最具收藏價值的酒款。小批次的限量臻液在1978年前，已先於二次裝填的橡木桶中歷經40年的沉睡，再移至同樣具有40年歷史的amontillado雪莉桶中進行熟成。

狂放不羈的泰斯卡威士忌，經悠長深邃的時光洗禮，以酒廠最高年分之姿遇上西班牙Jerez赫雷斯區最古老雪莉酒生產商Delgado Zuleta的amontillado雪莉桶，激盪出獨一無二的酒款，口感醇厚卻又風味生氣蓬勃、甜美氣息中仍保留泰斯卡經典的海洋豪邁個性！

《泰斯卡Bodega酒窖系列－40年蘇格蘭單一麥芽威士忌》是Bodega酒窖系列的第一款作品，全球限量2000瓶，並以精雕木盒包裝。建議售價10萬元，10月起於特定通路販售，詳情請洽：0800-005-188。飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

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