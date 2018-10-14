兩岸炎帝文化創作 神農架聯展交流

2018年10月14日 04:11 中國時報 報導何志平

陳麗雀，《鳳鳴朝陽》，彩墨，184x92cm，2012年。（陳麗雀提供）

余貴勇集聯，2018年。（余貴勇提供）

神農架是中國現存惟一林區，相傳為神農氏嘗百草之處。在前年成為中國第50項世界遺產後，這個全中國生物多樣性最豐富的三大區域之一，逐漸形成觀光與研究的亮點。更因這裡多年來流傳「直立高等靈長動物」目擊事件，更為世界「野人」研究的焦點。

神農架因人文歷史悠久與奇麗美景而發展為藝術文化重鎮，本月15～20日就舉辦「海峽兩岸藝術家炎帝文化創作交流聯展」，邀請台灣12位藝術家進行文化交流，並展出以炎帝文化為精髓的藝術創作。

台灣參與此交流的藝術家頗具代表性，團長羅彩琴是在兩岸相當著名且活躍的油畫家，前中國文化部常務副部長高占祥、中國美術家協會主席斬尚誼及著名的藝評家邵大箴，都曾對其創作撰文評論，並給與相當高評價。對這位外文系畢業，非美術科班出身的畫家而言，實屬難能可貴。

羅彩琴油畫創作自在平衡

從她這次參展作品《點滴在心頭》不難看出，畫作中以藍色基調的布局大開大闔中藏著細膩，豐富的色彩運用有如魔術師般揮灑自如。作者從自己的情感抒發，把生命及自我內在世界的風采，用最純粹的繪畫模式來表現。在各種厚重的色塊的鋪陳下，透過遊龍般自在遨翔、奔騰的粗細線條，讓畫作處於動態的平衡，形成她內在經驗的強烈表徵。

另外一位參展書法家余貴勇，將軍出身，字體剛毅直斷、雄奇恣放，有股一夫當關，萬夫莫敵的氣勢。余貴勇是少數文武雙全的將領，自幼酷愛書法，習字數十年不間斷。他說，軍旅生涯瑣事煩多，書法是可以讓他靜下心來的法門，並從中領悟到「事煩心不煩」的處事境界。

余貴勇書法作品雄奇恣放

退休後的余貴勇除現任中華戰略協會常務理事及中華擎天協會祕書長外，多次參加兩岸書畫聯展。他說自軍中退休後，喜歡翰墨悠遊生活，靜觀自得，隨意揮灑悟性激勵勤勉；而人活著就要學習，放下槍桿提起筆桿是我現在的寫照。

身兼水墨畫家與藝評家身分的李憶含也受邀參加，他曾提出理想的東方藝術之道，既是「游心於藝」的興會、意致，也是「顯性在道」之旨趣、理喻的精闢見解。這次參展的作品《遠芳春意》有著一貫「靈動思惟」的創作風格，既表現東方超現實的畫風，也隱喻出象徵型的感性內容與情境氛圍。畫中溫煦柔和的圓日照拂下，大地一遍春意闌珊，風光明媚，畫裡運用的象徵符號及繪畫語彙，頗具深遠的哲學思想與豐富的文學內涵。

喜歡用繪畫來記載日記的張秀琴則表示，這次隨羅團長參加這項具有意義的聯展深感榮幸，她希望藉由40餘年水彩創作的藝術靈魂，來達到兩岸文化交流的目的。張秀琴作品以「內在心靈聲音創作，探索不曾被挖掘的祕密」聞名，尤其在水彩創作的表現上充滿明快、流暢的音符。

最特別的是，張秀琴2012年利用花布拼貼的模式，期藉由花布的形色線不同變化的組成，去探索心中的各種可能與藝術的美。她說，「真」是藝術的源頭，藝術家又是美的工程師，所以愛成為我創作的主題，希望自己也能成為美的工程師，讓「美」與眾人分享。

在12位受邀藝術家中，陳麗雀作品相當特別而突出，她是第五屆全球中華文化藝術薪傳獎得主，作品涵蓋花鳥蟲魚，亦多田園風光及山川大澤，充滿力與美而多變且情感豐富的線條，讓畫作形神具佳，氣韻恆生，意境深遠。她說，國畫必得勤習書法，方成「骨法用筆」；墨法在於用水，達成水墨交融，才能氣韻生動。

本次「海峽兩岸藝術家炎帝文化創作交流聯展」是近年來台灣在兩岸文化交流上少見的精英級藝術家匯聚，也使得這場聯展受到當地高度重視，為兩岸的文化交流持續寫下新篇章。

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(中國時報)