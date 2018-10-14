OKRUN路跑愛在泰安 原民親子嘉年華同歡

2018年10月14日 04:11 中國時報 報導何志平

本次賽事由汶水國小長跑小將們負責領跑。照片提供OK忠訓國際

汶水國小同學在現場義賣攤位擔任「一日店長」。照片提供OK忠訓國際

OK忠訓國際主辦的「OKRUN 2018愛在泰安」在9月30日盛大舉行，以充滿生命力的泰雅族頭目祈福活動揭開序幕，並首次將路跑融合原民親子嘉年華會一同舉行。

當地擁有百年歷史的汶水國小學童也前來當「一日店長」，以愛心義賣和串珠、精油皂手工DIY，還有汶水國小棒球隊最著名的棒球投準比賽和民眾互動，讓現場氣氛溫馨又歡樂，讓人在寓教於樂的方式中更貼近原住民文化。OK忠訓國際打造「OKRUN - 看見台灣美 十年計畫」，秉持「真誠陪伴，直到實現希望」的精神，於路跑活動後，將展開一系列的原民教育陪伴活動，包括學校長期教育計畫的關注、號召全民送愛心活動、以及頒發畢業生孝悌楷模獎。

在第一屆OKRUN路跑後，OK忠訓國際便贊助谷關博愛國小英語課後輔導課程。博愛國小古校長開心地表示，由於OK忠訓國際的支持，讓博愛國小能找到英語老師，每一場英語課都爆滿，顯示原民小朋友對學習的熱忱，真的值得更多資源投入。苗栗縣副縣長鄧桂菊和泰安鄉鄉長劉美蘭等貴賓特地到場響應，給予選手支持和鼓勵，現場更吸引近千位來自各方的跑友及民眾一同齊聚泰安，場面熱鬧非凡。副縣長鄧桂菊表示，OKRUN的舉辦無疑為泰安鄉帶來很大的祝福，整體活動行程非常豐富，不僅帶動教育扎根的務實作法，更將泰安鄉的地產文化完整收納，她非常感謝OK忠訓國際陳董事長的發想與理念。

原民教育陪伴 從谷關開始

鄉長劉美蘭感性地說，這是泰安鄉今年度第一場大型路跑活動，看見來自各地的跑者來到泰安真的非常感動，她感謝OK忠訓國際不忘把資源送到原鄉，讓世界能看見泰安的美外，對當地原民教育的發展有極為正面的貢獻。她也歡迎民眾到泰安鄉，享受聞名全台的「泰安溫泉」，盡情徜徉在優良湯泉水質及風光明媚的景色中。

OK忠訓國際董事長陳訓弘也親自到場致詞感謝每一位參與者，並與現場觀眾分享OKRUN的緣起，期望拋磚引玉，帶領更多人看見台灣之美，進而和世界分享台灣山明水秀的風光，以行動落實「讓人生命更美好」和「真誠陪伴，直到實現希望」的精神。本次路跑賽事頗具巧思，分為11公里勇士組，該組行經錦卦大橋、八卦社區、山吻魚餐廳，讓跑者在盡情揮灑汗水的同時感受泰安山水間的獨特美景。至於5.5公里獵人組則加入融合泰雅文化的互動關卡，讓過程增添更多不同的趣味。

看見台灣美攝影展 19日開幕

主辦單位OK忠訓國際期望能吸引更多人親近偏鄉，路跑活動的同時還首度舉辦「原民親子嘉年華會」，集結原民手工藝、原民市集、原民美食等項目，不但能欣賞傳統舞蹈、陶笛、街頭藝人表演，還可品嘗到石板烤山豬肉、碳烤黑豬肉香腸、炸山產等多種特色小吃，讓人在寓教於樂的方式中更加了解原住民文化。同時，為鼓勵所有OKRUN的參與者，藉由親身經歷，用雙腳陪伴大家去看見這獨有的台灣人文和風景之美，共同參與原住民生活與了解文化發展，並且透過鏡頭的紀錄，將這些共同的經歷，轉變為永久的回憶，OK忠訓國際還舉辦「OKRUN 2018看見泰安之美攝影比賽」及「看見台灣美攝影展」，這些都是每年OKRUN路跑的延伸計畫。

「看見台灣美攝影展」是OK忠訓國際將「2017看見谷關之美」攝影比賽得獎作品，透過與2018台北國際攝影節合作，19日起在誠品敦南B2藝文空間展出，將「OKRUN - 看見台灣美 十年計畫」正式推向國際，也宣布OKRUN 2019系列計畫全面展開。展出期間，更為喜愛用手機與相機記錄生活的民眾，規劃一系列的攝影講座，由重量級的講師群與民眾分享他們所見到的台灣美，讓民眾學習如何透過拍照，將看見台灣美的感動傳遞給更多人。講座名額有限，採線上預約報名，報名網址https://okbank.kktix.cc/events/okrun20181022。

(中國時報)