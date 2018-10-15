司法院清明專案 雷厲風行！開鍘荒唐法官

2018年10月15日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

司法院「清明專案」開鍘3法官

繼法務部調查不肖司法官的「正己專案」後，司法院強力執行「清明專案」，祕密招訓俗稱為「政風狗仔隊」的政風查處機動小組80人，鎖定有重大風紀疑慮的法官跟監，進行動態蒐證，目前除已查出朱樑、曾謀貴、陳梅欽3名法官違法行徑送辦外，「清明專案」另鎖定蒐證3名風紀操守不佳的資深法官。

東窗事發 掀起閃辭潮

據了解，「清明專案」蒐證的3名法官中，包括某位資深法官，他因妻子遭檢舉長期在外招攬訴訟，且被發現家屬相關帳戶內疑有8、900萬元不明資金，司法院將他列為「清明專案」，正準備啟動查處機動小組，對他進行動態蒐證之際，該法官警覺已被鎖定，突然申請退休，但其所為疑涉及不法，目前司法院仍對他進行蒐證中。

司法院另發現，由中部地區一批退休司法官、律師組成的小團體，號稱為「台中司法聯誼會」，常與法官飲宴餐敘，其間是否有與案件當事人不當接觸、出入不正當場所情形，也正透過「清明專案」鎖定涉及不法的法官，全面蒐證中。

紓解壓力 竟順手牽羊

此外，司法院執行「清明專案」後，也讓一些法官備感壓力而閃辭。某二審法官疑因審判工作壓力過大，為了紓解壓力，竟然多次到超商順手牽羊，再把偷來的戰利品藏在職務宿舍內，店家報警偵辦，檢警欲向法院調閱監視器畫面，司法院得知此事，法官即辦理退休，並認罪與店家和解，獲檢察官職權不起訴。

司法院長許宗力上任後，指示強力執行「清明專案」，並開辦2期「查處專精研習」，密訓各地法院政風人員80人，待命執行跟監。

貪財召妓 3法官送辦

「清明專案」現已查獲台中高分院法官朱樑、前法官曾謀貴及士林地院前法官陳梅欽3人風紀案。據了解，朱樑、曾謀貴與涉貪服刑、被稱為「吸奶法官」的前台中高分院法官胡景彬3人，亦名列法務部「正己專案」名單，3人與「台中司法聯誼會」往來密切，特偵組追查3人多年，掌握胡涉貪事證。

特偵組裁撤後，朱、曾2人移交廉政署中調組接手蒐證，司法院「清明專案」也密令派員跟監2人，蒐證朱樑3年16次召妓過程，也拍到曾謀貴在案件審理期間親赴當事人公司，還找當事人到法院辦公室的事證。朱被追問買春費用來源時，坦承自己花錢召妓，另曾則稱是一時疏忽，立即辦理退休。

至於陳梅欽部分，因有民眾自行扮狗仔跟監，檢舉陳經常出入不當場所，司法院將他列為「清明專案」對象，並派員跟監後，查獲他浮報加班費。

(中國時報)