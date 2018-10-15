彰化綠地恐變藍天！王惠美勝魏明谷8.9百分點

國民黨彰化縣長參選人王惠美。

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中國時報
／台北報導
彰化縣長魏明谷

民進黨濁水溪防線告急！依據《旺旺中時媒體集團》近期就全國最大縣、彰化縣長選舉進行民調顯示，國民黨參選人王惠美以37.7％支持度勝過民進黨現任縣長魏明谷28.8％，有台北市長柯文哲相挺的無黨參選人黃文玲支持度僅5.8％。在六都之外，人口以129萬全國排名第1的彰化縣，恐將「綠地變藍天」。

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年輕票源 王占優勢

同一份民調顯示，在看好度方面，魏明谷也沒有優勢，37.8％看好王惠美當選，勝過魏明谷的28.4％，而黃文玲的看好度僅2.3％。

從年齡交差分析來看，魏明谷在30至39歲、70歲以上選民保有優勢，在30至39歲年齡層，魏以41.1％勝王惠美的32.3％；70歲以上，魏以30.1％勝過王惠美的20.9％，或與魏明谷在選前推出重陽禮金及生育津貼奏效有關。

不過值得注意的是，在20至29歲的年輕族群而言，魏明谷以8.7％「慘敗」給王惠美的47.5％，其他各年齡層也都是王領先。

藍軍整合 泛綠分散

此外，在政黨傾向部分，王惠美獲得74.4％泛藍支持，藍軍已明顯歸隊，反倒是泛綠支持分散，魏明谷只得到53.3％，17.5％流向王惠美，11.5％流向黃文玲。在中間選民部分，王、魏兩人平分秋色，大概都有兩成左右支持度。

由於黃文玲是前台聯立委，擁有不少綠營支持者，綠營在選前是否能操作「棄黃保魏」，還值得觀察。不過黃文玲上次參選就因為綠委段宜康指控她與國民黨當時的參選人林滄敏共用金主，與段鬧上法庭，黃文玲至今仍認為是段宜康從中作梗才導致她當時的選票流向魏明谷，讓魏明谷當選，至今耿耿於懷，黃文玲與民進黨的心結恐不好解。

(中國時報)

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