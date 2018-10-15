拉攏政要幕後牽線 小代理商得標！布局潛艦案 軍火商以球會友

國造潛艦案，因GL公司拿到技術顧問合約遭質疑。上圖為蔡英文總統去年出席「潛艦國造設計啟動暨合作備忘簽署儀式」，登上海軍劍龍級潛艦－海虎軍艦聽取簡報。（軍聞社）

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中國時報
／台北報導
圖為台船MIT國造潛艦模型。（業者提供）

國造潛艦案，最近因1家GL公司拿到6億餘元的技術顧問合約，遭到外界質疑。據軍火圈爆料，牽線這筆合約的幕後關鍵人物，是海軍退役的軍火商ROBERT；海軍官員則說，該名退役軍官於今年2月至6月，擔任海軍無給職顧問，負責尋找商源，並簽立切結書，不得參與有關任何採購與代理。

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刻意經營人脈 受聘引側目

軍方官員說，ROBERT的確有幫到海軍，唯目前已不是海軍顧問，但仍不得參與有關潛艦任何採購與代理。ROBERT則透過友人表示，「我現在潛心畫畫為日常興趣，少碰軍火生意，意思是從良了。」

軍火圈人士說，ROBERT布局潛艦案多年，他喜歡打桌球，球友包括民進黨政府官員親戚、軍方官員的退役兄長、民進黨高層法律顧問等人。軍火圈說，ROBERT做海軍生意，加上刻意經營政軍人脈，因此，在極機密國造潛艦案中占有一定角色，又受聘為海軍顧問，而引起側目。

軍火圈說，潛艦國造案後，海軍負責潛艦維修的左營戰系工廠，有1位工作數十年的女性聘雇人員辭職，並擔任1家新成立的軍火公司董事長，ROBERT在這家公司擔任技術顧問，董監事多由ROBERT的親友掛名，軍火圈懷疑該軍火公司與在直布羅陀設立的GL公司，有一定關聯性。

據了解，國際軍火圈中猶太人佔極重份量，因此ROBERT找了熟悉猶太軍火市場的國軍退役軍官牽線合作，尋找潛艦商源。

海軍技術顧問 扮關鍵審核

有關GL公司得標一事，海軍則說，潛艦國造第1階段合約設計由台船公司招標，有7家國外公司競標，經台船針對每家競標公司資本、技術人員、輸出許可等條件進行反向查證，僅有GL公司具備輸出許可條件，台船公司依《政府採購法》採限制性招標，經歷3次開標，由GL公司以6億餘元得標。

據了解，GL公司的技術顧問約，分為8期付款，目前已付5期。此外，海軍近期也要召開技術顧問標，金額約3億元，首艘國造潛艦的細部設計與構型，GL公司與海軍招到的技術顧問團隊，扮演關鍵的審核角色。

(中國時報)

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