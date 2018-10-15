新聞透視》是愛國還是另有所圖

2018年10月15日 04:10 中國時報 呂昭隆

潛艦國造案，海軍好不容易殺出一條血路，擔心見光死，事事保密；軍火界要爭食這天文數字的大餅，卡位戰打得血流成河，也是意料中事。潛艦國造屬極機密案，軍火界也吃定了軍方不能說，有節奏且有步驟進行布局，有計畫排除可能競爭對手，早已好戲連台。

潛艦案預算幾千億元，6億技術顧問費，還不夠塞牙縫，為什麼被捅出來，主因是潛艦這門軍火生意很特別，因潛艦空間小，每個裝備的尺寸與重量，「寸土必爭」，細部設計階段就要決定採用什麼裝備，如果不卡位，廠商就再見了，等於退出賽局；而技術顧問因負責審核，因此是兵家必爭之地。

海軍不能穿著軍服在世界到處亂跑，問人家有沒有潛艦裝備要賣，因此找軍火商協助探尋潛艦商源，並沒什麼錯。軍火商四處走動，得師出有名，給個顧問職銜，比較好辦事，也相當合理。

比較納悶的是，海軍聘這位軍火商顧問是無給職，不但分文不取，而且還不得參與潛艦購案的代理，這種軍火商還真是罕見。

這有幾種情況，一是這位軍火商實在太愛國了，軍火生意不做沒關係，錢不賺也沒關係，一定要在潛艦國造案盡一分力，且不求海軍有任何報答；另一種可能，就是軍火商意在潛艦之外的軍購案，退一進二。此外，就是軍火商披著羊皮，瞞著海軍，換個招牌，還是爭取或影響細部設計合約。

海軍司令黃曙光對潛艦國造案是勞心勞力，所有外界應酬一概拒絕，唯恐不小心吃錯一頓飯，或握錯一雙手，造成後患無窮的困擾；為了保密，海軍向國防部報告潛艦案時，也是只說進度，不說內容。相信在這麼慎密的運作下，會在年初聘位軍火商，讓他做5個月的無給職顧問，定有原委，然而，如此舉措，引起軍火界眼紅與爭奪，也是意料中事。

(中國時報)