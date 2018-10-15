逮離譜法官 砸百萬跟監80天

法官荒唐、不法事件簿

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中國時報
／台北報導

前法官陳梅欽因交友複雜，被列為「清明專案」蒐證對象，陳被查到浮報加班費後，火速辭職，連退休金都不要了，法界估算為國庫節省600萬退休金，但司法院為蒐證他，派出3組10餘名政風人員，密集跟監他80天，總計花了100多萬元。

陳梅欽因2004年上網把妹，被網友列為「男蟲黑名單」遭記大過處分，2012年間又遭檢舉在公開場合性騷擾法院員工，被評定為「未達良好」，相當於考績丙等，他成為法官法通過後，首批評定「未達良好」的法官之一。

去年間，有民眾不滿陳審案偏頗，自扮狗仔跟監陳下班，檢舉他出入不當場所，另有人妻舉發陳常找她老公出外飲宴、埋單，司法院因接獲不少檢舉，遂將陳列為「清明專案」對象，啟動查處機動小組跟監蒐證。

司法院出動政風人員跟監時，為免曝光，刻意避開陳任職的法院政風人員，徵調其他法院政風人員10餘人任務編組，以3組對陳實施跟監蒐證，自去年8月起至今年5月間止，對陳進行3度動態蒐證，密集蒐證長達80天。

這80天蒐證期間，3組政風人員對陳全天候蒐證，交叉監控，餐風露宿，埋伏在陳經常出入的宿舍、法院附近，由於政風人員只能在公開場所蒐證，無法進入如私人招待所等場地，仍發現陳常與各界名人餐敘，包括退休檢方官員、調查局人員，也曾與台北市議員童仲彥的「邱主任」邱惠美等人先後進入某間私人招待所。

官員說，政風人員因全天候動態蒐證，超勤加班很平常，若無工作熱忱及使命感，難以勝任。因此司法院開辦「查處專精研習」，讓政風人員一方面能學習動態蒐證時的法律正當程序、比例原則、以及專業技能、器材使用外，更著重激發其工作熱誠及使命感，讓政風人員能在兼顧法官的隱私權下合法執行監控。

(中國時報)

司法院清明專案 雷厲風行！開鍘… 政風狗仔隊 源自陳定南

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