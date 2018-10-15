政風狗仔隊 源自陳定南

2018年10月15日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

司法院政風處成立的「查處機動小組」，源於前法務部長陳定南規劃，15年來在這群俗稱「政風狗仔隊」日以繼夜埋伏跟監下，逮獲葉世文等多名貪官，破獲北纜案、吳淑珍涉南港展覽館等案。目前司法院的「查處機動小組」在執行任務前，仍須先報請法務部廉政署審核列管。

陳定南在2003年間訂出政風查處機動小組作業要點，授權政風人員以任務編組跟拍方式，動態蒐證違反風紀、貪瀆的司法官和高階公務員，由於蒐證手段類似媒體狗仔隊，俗稱「政風狗仔隊」。

起初，政風查處機動小組分為北、中、南3區，由北、高2市政風處及法務部中部辦公室召集政風人員組成，人數約30名，翌年陳定南並在政風司成立「政風特蒐組」負責專案查處及統合，查處小組執行前須呈報政風司列管。

政風特蒐組初期針對司法官、簡任十職等以上高階公務員涉貪或風紀案件動態蒐證；自2005年起，在當時的政風司長劉展華指示下，開始與檢察官聯合辦案，其中，政風特蒐組與北檢共同偵辦過內政部前政次顏萬進北投纜車案、學術蠹蟲案、前總統夫人吳淑珍涉南港展覽館案。

2011年廉政署成立，特蒐組更名為廉政查緝隊，受廉政署肅貪組指揮，支援北、中、南3個調查組辦案，也陸續查獲前桃園縣副縣長葉世文涉遠雄合宜宅案、前高雄地檢署檢察官井天博涉貪等大案。

2010年爆發高院法官集體貪瀆案後，司法院修訂「查處機動小組作業規範」，仿效法務部成立查處機動小組，近年來並且強化「清明專案」祕密會議、開辦「查處專精研習」，密訓法院政風人員蒐證問題法官，已初見成效，就連高檢署也派員參加研習。

(中國時報)