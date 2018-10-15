2018年10月15日 04:10 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 張妍溱 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

國民黨14日在台中市太平體育場舉辦「六都合體，萬人挺燕」造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前台中市長胡志強等到場力挺，藍營六都首長參選人齊聚，宣誓「台中贏，台灣就贏！」上萬名支持者旗海飄揚，要力拚綠地變藍天。

要從台灣頭 贏到台灣尾

國民黨台中市長參選人盧秀燕14日上午成立競選總部，馬英九、新北市長朱立倫及胡志強組成的「馬立強」重現台中，並與吳敦義、王金平等人同框，展現大團結。盧秀燕推出經濟藍圖，強調要與胡作非為的執政黨直球對決。胡志強說，盧成立總部堪稱大咖雲集，連馬總統都到了，「不知道台上有沒有下一任總統」？群眾高喊「有」。

晚間移師太平體育場舉辦造勢大會，現場湧入上萬名支持者，場面十分熱絡。吳敦義說，國民黨遇到2014、2016兩次選舉挫折，經濟、兩岸關係與社會安全陷入困頓，讓民眾受苦受難，要向民眾道歉，這次大家要團結，從台灣頭贏到台灣尾。

吳敦義表示，雙十國慶他坐在行政院長賴清德旁邊，向賴說台南、高雄在823水災後，出現7、8000個坑洞，對民進黨執政是羞恥的事，要賴徹查是否有偷工減料、不可告人的事，否則賴清德當過台南市長，也是共犯結構。

反東廠行為 要直球對決

「贏回首都！」台北市長參選人丁守中痛批台北市長柯文哲擺爛，只會當網紅騙年輕人；新北市長參選人侯友宜說，他不會選舉，也不會講話，這就是台灣人的忠厚，並抨擊民進黨要蓋燃煤電廠時說缺電，不蓋時說一堆理由，「難道就不缺電了嗎？」

人氣紅不讓的高雄市長參選人韓國瑜和對手五五波，他感慨民進黨權力比玉山高，金錢比台灣海峽還要深，卻沒讓台灣人民過好日子，無法安居樂，高雄人覺醒，不欠民進黨。

盧秀燕表示，她因反空汙公投連署數遭中選會打壓，只要批評民進黨不好，就被說「假消息」，簡直是「東廠」行為，要藍營支持者「直球對決」民進黨、「直球對決」蔡英文。

台中市長林佳龍14日則為市議員何文海、市議員參選人林祈烽等競選總部成立站台，並喊話有兩件事要大家幫忙，第一是把「進步台中」的帽子戴在頭上，人人當他分身，二是看到網路抹黑大力澄清，好的按讚轉分享。

台中市新聞局長卓冠廷則回應，中火在國民黨執政期間興建、火力全開，反而是林佳龍任內才要求減排、減汙。

(中國時報)