2018年10月15日 04:10 中國時報 曹明正 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄巿長參選人陳其邁14日舉行競選辦公室成立造勢晚會，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊全力拉抬聲勢，群眾激情吶喊，主持人宣稱現場湧進3萬人。蔡英文強調，來自對岸的「文攻武嚇」，全世界都在看台灣怎麼面對，年底選戰不只是攸關台灣改革的續航力，也攸關台灣對民主、對自由、對主權的堅持立場。

發展失衡 導致青年北漂

蔡英文說，在國民黨長期執政下，高雄是工業城市，年輕人留在高雄只能做工，要做別的，就要到台北去，就像歌詞裡講的「阮欲來去台北打拚，聽人講啥咪好康的攏在那」，是誰解決了這些問題？是民進黨！

她說，講年輕人「北漂」，難道不是以前施政「重北輕南」，區域發展失衡的結果，民進黨花了整整20年才做出今天的成果，但今天什麼也沒有做的人，甚至認為高雄人犧牲是理所當然的政黨，竟然說高雄「又老又窮」。

蔡英文強調，不僅她不能接受，相信努力改變這個城市的花媽、其邁，還有所有高雄鄉親都不能接受；陳其邁講過一句話，她聽了很感動，「只有知道高雄痛的人，才會疼惜高雄」，相信在高雄長大的其邁就是最了解高雄痛的人，會是最疼惜高雄的人。

做到流汗 對手猛噴口水

陳其邁則批評，他在推動轉型正義、不當黨產處理條例及公投法修法時，對手是國民黨高雄巿黨部主委，選擇站在馬英九、吳敦義的那一邊。高雄是我們的母親，他也是高雄的孩子，他不會去嫌棄她、也不會去恥笑她，更不會罵我們的母親又老又窮，說只剩殯葬業、精神病院有希望。

陳菊向台下鄉親喊話，她很高興看到高雄鐵路地下化已經完成，但高雄的進步總是會遇到有人阻擋、遇到阻礙，在這情形，高雄仍要步步向前，尤其12年來在巿府及高雄立委的打拚下，才有高雄的進步，在這場的選戰，真的需要選得這麼辛苦嗎？她希望鄉親一起守護高雄進步的力量。

陳菊說，今天民進黨做到流汗，對手卻只要噴口水，就把高雄搞到歪七扭八，而國民黨一直批評高雄債務，但她在接任巿長以前，歷任巿長留給高雄1531億的債務，但12年來高雄持續進步，還有超過1兆的資產，巿民感受很深，請大家一定要相信高雄。

韓國瑜連趕鳳山李雅靜、鄭安秝、大社許慧玉、平地原住民王義雄、左楠孫健萍等5場市議員參選人競選總部成立活動，展現母雞氣勢，晚間再趕往台中。

(中國時報)